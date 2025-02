Hoogspanningscabine ontploft, buurt even zonder stroom

Bij industriebouwbedrijf Bohez langs de Jan Borluutstraat in Waregem is dinsdagnamiddag een hoogspanningscabine ontploft. In de ruime omgeving viel de stroom uit. “Het was een enorme knal, ik sprong wel een meter hoog”, getuigt werknemer Bob Callens.

De brandweer rukte rond 15.30 uur uit naar het grotendeels leegstaande bedrijfsgebouw van de firma Bohez langs de Jan Borluutstraat. Het bedrijf is aan het verhuizen en dinsdagmiddag waren slechts een drietal medewerkers op de oude site aan het werk. Een van hen schrok zich een hoedje toen vlakbij plots een elektriciteitscabine ontplofte.

“Ik dacht dat het dak instortte”, zegt Bob. “Zelfs mensen van het bedrijf naast ons kwamen spontaan kijken of alles in orde was, zo luid was het.”

Door de knal werd de deur van de cabine weggeblazen maar verder bleef de schade beperkt. De toegesnelde brandweer moest niet blussen, enkel voor wat verluchting zorgen. Het grootste gevolg van het incident was een stroompanne in de omliggende straten. Volgens nutsmaatschappij Fluvius werden ruwweg tussen de 500 en de 1.500 klanten getroffen.

Medewerkers van het bedrijf waren snel ter plaatse en na een uur kon de stroomvoorziening al terug hersteld worden. De hoogspanningscabine zelf wordt later opgelapt. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. “Een paar weken geleden hebben ze hier nog de periodieke controle op de hoogspanning uitgevoerd en alles was in orde”, weet Bob nog.