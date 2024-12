Honderden gezinnen in Lo-Reninge, Alveringem en Veurne zaten woensdagmorgen vanaf 5.30 ruim een uur zonder stroom. Ondertussen heeft iedereen opnieuw elektriciteit.

Als gevolg van de stroompanne blijven de verkeerslichten aan de Kellenaarsbrug in Pollinkhove wel op rood staan. Het verkeer kan wel over de brug passeren. De brug is dicht en de slagbomen staan omhoog.