Hogeschool Vives opent waterstofonderzoekscentrum: binnenkort tanken met waterstof

Donderdag opende Hogeschool Vives een nieuw waterstofonderzoekscentrum. De opening maakt deel uit van het ‘Hydrogen Technology Event’, het eerste waterstofevenement in Vlaanderen georganiseerd door Vives en KU Leuven. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten zou de opening bijwonen, maar liet zich verontschuldigen.

Vives campus Kortrijk legt zich toe op waterstofprojecten. Veel bedrijven zijn tegenwoordig op zoek naar alternatieven voor diesel en gas. Zonnepanelen leveren in de zomer een overproductie aan energie terwijl er in de winter een groot tekort is. Waterstof kan voor velen een oplossing zijn, vandaar dat Vives zich hierop toelegt via onderzoek, samen met verschillende partners.

Het hele verhaal

“KU Leuven behandelt theoretisch de materie van waterstof, wij brengen het in praktijk en testen de materie. Tankstations, verwarmingsketels, elektrolysers, verbrandingsmotoren, waterstof in de scheepvaart, regelgeving, alle facetten komen aan bod”, zegt algemeen directeur van Vives Joris Hindryckx. “We zijn de enige die het hele verhaal brengen: van tankstation tot opslag en zonnepanelen.”

“Het waterstofonderzoekscentrum van Hogeschool Vives brengt de technologie dichter bij de bedrijven. Van groene waterstofproductie met zonnepanelen en elektrolyse tot verbrandingsmotoren en brandstofcellen op waterstofgas, al deze technologieën heeft Vives samengebracht in een onderzoekscentrum”, zegt Hindryckx. “We gaan die kennis ook delen met bedrijven en onze studenten.”

Binnenkort zullen de onderzoekers ook hun Toyota Mirai plaatselijk kunnen tanken met zelfgeproduceerde waterstof

Binnen de onderzoeksafdeling van Vives campus Kortrijk lopen daarom diverse waterstofprojecten. Zo krijgt het dak van het technology-gebouw van campus Kortrijk zonnepanelen. “Die zonne-energie zal worden gebruikt om, met behulp van elektrolysers, zuivere waterstof te produceren. Die waterstof wordt vervolgens gecomprimeerd en buiten in een kooi opgeslagen in tanks onder een druk van 300 bar, bedoeld voor verschillende onderzoeksprojecten”, luidt het.

Met behulp van brandstofcellen vormen de onderzoekers waterstof terug om naar elektrische energie om vervolgens de optimalisatie van het rendement na te gaan. Vives gebruikt verder ook waterstof in een 200kW dieselstroomgroep die men heeft omgebouwd naar duo-fuel (diesel + waterstof) om zo het dieselverbruik en de CO2-uitstoot te reduceren. Binnenkort zullen de onderzoekers ook hun Toyota Mirai plaatselijk kunnen tanken met zelfgeproduceerde waterstof. En weldra start er een project voor het bouwen van een 100% waterstofverbrandingsmotor met directe injectie.