Hoge energieprijzen geven boost aan verkoop (pellet)kachels

De aanhoudende hoge prijs voor elektriciteit en gas drijft steeds meer mensen naar alternatieve verwarmingsmiddelen. “Die prijzen zijn een echte boost voor onze verkoop van pelletkachels, we zien quasi een verdubbeling”, zegt Peter Penson van Pelletkachels-West.

Nu de prijzen voor elektriciteit en zeker gas ongezien hoog staan, doen verkopers van kachels en andere alternatieven voor de reguliere verwarming erg goeie zaken. Dat is zeker ook het geval bij Pelletkachels-West in de Slachthuisstraat in Sint-Pieters bij Brugge.

Dit familiebedrijf werd bijna 12 jaar geleden opgericht door Peter Penson en intussen zijn ook dochter Annelore en zoon Sebastiaan actief in de zaak. Het bedrijf focust zich volledig op de verkoop, installatie, onderhoud en herstelling van pelletkachels.

Rendement van 90 procent

Die kachels branden met tot korrels geperst houtafval. Bij de zaak kun je ook de pelletkorrels zelf aankopen. “De pelletkachels zelf halen een rendement van meer dan 90 procent, dus er gaat heel weinig warmte verloren in de schoorsteen. Met zo’n 300 à 450 euro, afhankelijk van de oppervlakte van de woning, komt je de koude wintermaanden al door”, legt zaakvoerder Peter Penson uit.

“En ja, de aanhoudend hoge prijzen voor elektriciteit en gas zorgen voor een echte boom in de verkoop van onze pelletkachels. Dit hebben we nog nooit gezien. Het is moeilijk de vraag te kunnen volgen. Gelukkig zijn we met een team van tien personen voor de levering en plaatsing. Voor kachels die we in stock hebben, kan leveren en installeren zo’n vier à zes weken duren. Als we de kachel moeten bestellen kan dat nu oplopen tot twee maanden. Ik kan wel zeggen dat we de voorbije weken en maanden quasi een verdubbeling in de verkoop zien.”

Scherpere maatregelen

De zaakvoerder wijst erop dat wie over de vloer komt ook duidelijk aangeeft waarom ze precies nu interesse hebben in een pelletkachel. “De mensen spreken echt over niets anders meer dan over die hoge energieprijzen. Het is dan ook ongezien.”

“En ze vinden het volgens mij terecht niet eerlijk. De mensen merken ook dat de grootste energieleveranciers in Franse handen zijn, zoals Engie. Maar in Frankrijk lopen de energiefacturen helemaal zo hoog niet op. België is echt wel een uitschieter.”

Veel taksen

“En dat ligt voor een stuk, maar zeker niet helemaal, aan de btw die hier veel hoger is dan in pakweg Frankrijk. Maar hoe dan ook kan dat het verschil niet volledig verklaren. Het probleem is dat onze overheden heel veel taksen heffen op de energie.”

“De verzachtende maatregelen die de regering nu neemt worden door de mensen aanzien als niet meer dan een doekje voor het bloeden. Ik zie het zelf niet gebeuren dat die facturen snel zullen zakken. Daarvoor zullen er scherpere maatregelen nodig zijn, dus ik denk dat de mensen nog enige tijd zullen uitkijken naar alternatieve verwarmingsmethodes.”