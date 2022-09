Hoge energiekosten nopen Ardooise bakker tot ingrijpen

De torenhoge energiekosten noodzaken Stefaan en Isabelle tot maatregelen. Nu betalen ze een voorschotfactuur van gas van 1.700 euro per maand en ook elektriciteit is met 600 euro gestegen. Door op een aantal dagen de winkel in de namiddag gesloten te houden en er de lichten te doven, hopen ze de energiekosten terug te dringen.

De nieuwe openingsuren zijn op maandag van 6.30 uur tot 13.00 uur en van 15.00 uur tot 18.00 uur. Dezelfde openingsuren op dinsdag en op woensdagvoormiddag. Op woensdagnamiddag is de bakkerij gesloten. Op donderdag is de zaak eveneens gesloten. Op vrijdagvoormiddag, zaterdagvoormiddag en zondagvoormiddag is men open en op die drie namiddagen sluit Stefaan de deuren.

Stefaan en Isabelle voorzien de automaat telkens wel met vers brood. Het zit de Ardooise bakkerij niet mee. Er waren de lange wegeniswerken, dan de coronapandemie en nu de energiekosten. Ze beseffen dat dit bij veel KMO’s een probleem is. Maar door deze maatregelen te nemen, willen ze erger voorkomen.

