Historium in Brugge krijgt zonnepanelen op het dak

Als eerste prominent historisch gebouw in het hart van Brugge krijgt het belevingsmuseum Historium op de Markt zonnepanelen op het dak. “Een mooi voorbeeld dat dat het plaatsen van zonnepanelen in onze historische binnenstad wel degelijk mogelijk is”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Het College van burgemeester en schepenen gaf op 6 november een vergunning voor het plaatse van zonnepanelen bij het Historium, het belevingsmuseum over Brugge in de vijftiende eeuw, gevestigd op de Markt. “Omdat zonnepanelen niet meer weg te denken zijn, want ze zorgen voor meer hernieuwbare energie en helpen de energiefactuur drukken, deden we inspanningen om de plaatsing ervan maximaal mogelijk te maken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

“Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de binnenstad op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Daarnaast maakte de stad ook een uniforme beleidsvisie voor de plaatsingt van panelen inventarispanden.”

Op de achterste dakvlakken

De zonnepanelen worden geplaatst op het hoekpand Markt 1 en het aanpalend pand Philipstockstraat 2. Beide panden maken deel uit van de als werelderfgoed beschermde binnenstad Brugge. De zonnepanelen worden voorzien op de achterste dakvlakken van beide gebouwen. Ze zijn effen zwart en worden in aaneengesloten gehelen ronde de dakkapellen, dakvlakramen en schouwen voorzien.

“Historium zal in totaal 78 zonnepanelen plaatsen. De capaciteit van de installatie zal 31,2 kW bedragen. Ze zullen kunnen voorzien in ongeveer een derde van onze elektriciteitsbehoefte”, weet general manager van Historium Stijn Boone. “We zijn verheugd dat Stad Brugge onze plannen voor het plaatsen van zonnepanelen heeft vergund. Naast onze warmtepompen is dit een volgende stap die wij graag nemen op het vlak van energie-efficiëntie en – vergroening.”

Niet zichtbaar

“De zonnepanelen zullen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein waardoor de belevingswaarde van het straatbeeld ongewijzigd blijft. Deze installatie schaadt dus de universele waarden van het Werelderfgoed niet. Het is een mooi voorbeeld dat het plaatsen van zonnepanelen in onze historische binnenstad wel degelijk mogelijk is”, geeft schepen Franky Demon nog mee.