Het licht blijft ‘s nachts opnieuw branden in Damme

De openbare verlichting in Damme wordt voortaan ‘s nachts nergens nog gedoofd. “Steeds meer van onze verlichting is voorzien van led en kan dus gedimd worden”, zegt burgemeester Coens. “Nu al is heel Damme centrum en een stuk van Sijsele voorzien van led en in 2027 is dat op het hele grondgebied zo.”

Het ‘s avonds laat en ‘s nachts doven van de openbare verlichting is al jarenlang een hot item op de Damse gemeenteraad. Oppositiefracties trokken er stevig tegen van leer en ook binnen meerderheidsfractie cd&v was het al die tijd een gevoelig punt.

Tijdens de energiecrisis met torenhoge elektriciteitsprijzen besliste de gemeenteraad om zoveel als mogelijk te doven om zo een kostenbesparing te realiseren maar met het normaliseren van de prijzen, klinkt de roep opnieuw luider om terug meer verlichting te voorzien. “We luisteren ook naar die signalen en belangrijk is dat we, samen met nutsmaatschappij Fluvius, volop inzetting op de ‘verledding’ en modernisering van ons lichtpark. Hier mee kunnen we enerzijds belangrijke energiebesparingen realiseren en anderzijds meer lichtcomfort bieden aan de inwoners doordat we verlichting zo kunnen dimmen in plaats van volledig te doven”, zegt burgemeester Joachim Coens (cd&v plus).

Op de jongste gemeenteraad werd het jaaractieplan 2025 Fluvius over de openbare verlichting ter goedkeuring voorgelegd. En dat plan impliceert dat dat de openbare verlichting ‘s nachts nergens nog volledig gedoofd wordt. “Aangezien het dimmen van de verledde verlichting niet mogelijk is als niet de volledig kring verled is, hebben we ervoor gekozen om alle verlichting ‘s nachts te laten branden maar wel al die verlichting te dimmen waar het technisch mogelijk is. Momenteel is centrum Damme al volledig verled waardoor we daar kunnen overgaan tot dimmen”, legt Coens uit. In de praktijk zul de verlichting dus op zonnige zones op volle sterkte branden terwijl die op andere zones, zoals in centrum Damme, gedimd wordt. “In 2025 zetten we in op de volledig verledding van Sijsele, in 2026 doen we hetzelfde in Moerkerke en in 2027 komen dan de overige deelgemeenten aan bod. Dan zal dus het hele grondgebied voorzien zijn van led en kunnen we overal dimmen ‘s nachts”, geeft de burgemeester nog mee.