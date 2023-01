Het centrum van Steenkerke krijgt straks ander uitzicht

Het uitzicht in het centrum van het dorp Steenkerke bij Veurne zal er straks geheel anders gaan uitzien.

De hoge elektriciteitscabine, gebouwd in kapelvorm met twee bouwlagen in rode en gele baksteen die er sinds jaren staat, gaat straks tegen de vlakte en wordt vervangen door een kleiner exemplaar.

Op maandag 23 januari is men begonnen met het verwijderen van het zadeldak met rode pannen. Alle leidingen en bedradingen die naar de cabine liepen werden ondertussen afgekoppeld en ondergebracht in een speciale container naast de cabine. Voor de bewoners van het dorp zal het straks wel even wennen zijn aan het nieuwe uitzicht. (JT)