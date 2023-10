Haven Oostende bouwt mee aan het energie-eiland

Het Prinses Elisabeth Eiland van Elia Group is het eerste energie-eiland ter wereld. Het is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee; een elektriciteitshub die de windmolenparken op zee met het vasteland verbindt en nieuwe verbindingen legt met het buitenland.

Elia Group heeft de aanbesteding voor de bouw van het Prinses Elisabeth Eiland gegund aan TM Edison, de tijdelijke maatschap tussen twee partners Jan De Nul en DEME. TM Edison kiest nu voor Haven Oostende als thuisbasis voor dit megaproject. Project engineering en logistiek zal haar intrek nemen in het Stapelhuis Entrepot vanaf begin november 2023.

De doelstelling van Haven Oostende om maritieme tewerkstelling te verankeren in Oostende via de investering die ze voerde in het Stapelhuis Entrepot wordt hiermee meteen ingevuld. Concreet gaat het hier over een 80-tal werkplaatsen. Daarnaast wordt in de haven van Oostende een aanlegsteiger voorzien voor de crew transfer vessels die dagelijks het technisch en logistiek personeel naar het energie-eiland zullen brengen.

Positie versterkt

Na de aankondiging in mei dit jaar van de bouw door Elia van een service center voor de offshore activiteiten in haven Oostende is dit een tweede succes in het kader van energietransitie op korte termijn. De positie van Haven Oostende in het kader van Blauwe economie wordt hiermee opnieuw versterkt.