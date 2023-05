Harelbeke geeft negatief advies op voorontwerp RUP Ventilus

Het lokaal bestuur Harelbeke boog zich over het voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus en gaf daarop een negatief advies omdat er nog onbeantwoorde vragen overblijven. “We hebben vragen over onder meer het stralingsniveau en de stralingsnormen”, aldus burgemeester Alan Top (Vooruit).

De komende jaren wordt steeds meer ingezet op hernieuwbare energie, met onder meer de geplande bouw van nieuwe windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee. Ook aan land neemt de energievraag steeds verder toe. Om al die extra energie van de kust tot bij de verbruikers te krijgen, is een nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen nodig.

Voorontwerp

Stad Harelbeke ontkent deze energietransitie niet en is ook voorstander van meer duurzame energievormen. Vlaanderen maakte het voorontwerp van het gewestelijk RUP Ventilus op. Met dat project wenst de Belgische netbeheerder Elia het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen te versterken. Ventilus transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar de verbruikers. In deze voorontwerp fase kunnen besturen en adviserende instanties advies uitbrengen. De burger wordt pas later in een openbaar onderzoek geraadpleegd.

“Ook over de onderzoeken over ondergrondse lijnen op gelijkstroom en de toekomstbestendigheid van het Ventilusproject zijn er nog onduidelijkheden”

Het college van burgemeester en schepenen bracht nu een negatief advies uit over dit voorontwerp. “Harelbeke wil mee helpen nadenken hoe elektriciteit voor zijn inwoners en bedrijven aan land te brengen, maar wenst dit op een zo duurzaam, toekomstgericht én gezond mogelijke manier te doen. We hebben vragen over het stralingsniveau en de stralingsnormen, zoals de afdwingbaarheid van de normering van de langdurige blootstelling aan die straling”, verduidelijkt burgemeester Alain Top.

Onduidelijkheden

“Daarnaast willen we duidelijkheid over mogelijke compensaties en de gelijke behandeling van alle betrokkenen. Ook over de onderzoeken over ondergrondse lijnen op gelijkstroom en de toekomstbestendigheid van het Ventilusproject zijn er nog onduidelijkheden. Het college vindt daarenboven dat het RUP zich niet mag beperken tot het Ventilustraject alleen, maar de situatie in zijn totaliteit moet omvatten.”

Ook andere bestaande hoogspanningslijnen in de buurt van het Ventilustraject moeten volgens de stad mee in beschouwing genomen worden en dat is nu niet het geval. “Zo zou bijvoorbeeld de bestaande lijn tussen Lendelede en Avelgem – die loopt over de wijk het Koeksken en de Tuinwijk én parallel loopt naast de al bestaande hoogspanningslijn – ondergronds gebracht kunnen worden. In dit Ventilusvoorstel staan dergelijke voorstellen voor het noorden van de provincie, maar in het soortgelijke Simon Stevinproject deed men dit zelfs al.”