Grote stroompanne treft enkele duizenden gezinnen in Torhout

Enkele duizenden gezinnen werden dinsdag kort na de middag getroffen door een grote stroompanne. Die ontstond na een spontaan kabeldefect. De panne duurde een dik half uurtje maar tegelijk waren er ook problemen met het internetnetwerk.

De stroompanne ontstond om 12.38 uur in Torhout en trof vooral de delen in Torhout-Oost. Alle wijken rond het Amazoneplein maar ook heel wat straten in het centrum waren getroffen. Dat was ook het geval voor straten rond de Lichterveldestraat en de Karel De Ghelderelaan. Het deel rond de Noordlaan en verder weg was dan weer niet of nauwelijks getroffen. In totaal ging alle stroom even uit bij meer dan duizenden gezinnen.

“De impact was groot”, zegt Stijn Saelens van Fluvius. “Hoeveel gezinnen er exact getroffen zijn is moeilijk te zeggen maar in ieder geval aanzienlijk veel. Het ging immers om meer dan 100 straten. De stroompanne ontstond door een spontaan kabeldefect maar we onderzoeken nog waar dit juist was. In ieder geval werd er zo snel mogelijk werk gemaakt van het herschakelen van de stroom zodat iedereen via een andere route terug elektriciteit had.” Om 13.11 uur was de stroomtoevoer hersteld. (JH)