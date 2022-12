Grootschalige zonnepaneelinstallatie voor het woonzorgcentrum A. Lacourt

Om de klimaatambities waar te maken en de energiefactuur te verlagen, zet de stad Oostende volop in op de energetische renovatie van haar stadsgebouwen. Nu wordt ook WZC A. Lacourt onder handen genomen.

Stad Oostende is al een aantal jaar hard aan het werk om zuiniger met energie om te gaan en zet hierbij vooral in op energetische renovatie van de stadsgebouwen. Op woensdag 21 december is WZC A. Lacourt aan de beurt. Op het dak van het woonzorgcentrum wordt een installatie geplaatst van maar liefst 198 zonnepanelen. Dankzij de zonnepanelen zal de Stad 22.500 euro/jaar of 67.500 kWh/jaar besparen. Hierbij wordt er bovendien een CO² reductie van 15 ton bereikt.

Budgetneutrale installatie

Dankzij de ondersteuning van Fluvius binnen het Energiezorgplan is slechts beperkte personeelsinzet nodig. De kostprijs van deze zonnepaneleninstallatie bedraagt ongeveer 72.000 euro. Deze kosten worden volledig betaald met de gerealiseerde winst door energiebesparing.

Energiezorgplan

De installatie van de zonnepanelen past in het traject van het Energiezorgplan. Het doel van dit Energiezorgplan is om dankzij een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het verbruik drastisch te verlagen. Stad Oostende wil hiermee haar ambitie waarmaken om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050.

Er worden 42 energetische ingrepen voorzien in maar liefst 28 stadsgebouwen. Denk maar aan De Koninklijke Stallingen, de Kunstacademie aan Zee, de bibliotheek, het stadhuis en verschillende ontmoetingscentra. Alle werken worden de komende 3 jaar uitgevoerd. De voornaamste ingrepen zijn het plaatsen van zonnepanelen, duurzame verlichting en aansluiting op het warmtenet. Hierdoor bespaart de stad in de toekomst jaarlijks 333.542 euro. Er wordt uiteindelijk een CO2-reductie van ongeveer 50% (1.322 ton CO²) bereikt in die gebouwen en dat geeft een belangrijk aandeel in de realisatie van het klimaatplan Leefbaar Oostende.