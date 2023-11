Groot-Anzegem steekt lichten weer aan

Op de laatste gemeenteraad werd er een compromis gevonden over de openbare verlichting in de gemeente. “De vraag wordt nu gesteld aan Fluvius om de nodige stappen te ondernemen om Anzegem opnieuw te verlichten”, zegt schepen van Financiën Louis Degroote (Samen Eén). “Op deze manier bieden we een antwoord op het gestegen onveiligheidsgevoel dat bij veel inwoners al enige tijd aanwezig is.”

Dimmen

Om de kosten deels te drukken en de ecologische impact te beperken, zal aan Fluvius ook gevraagd worden om de mogelijkheden in kaart te brengen wat betreft het dimmen van de verlichting. “Maar ook hier primeert het veiligheidsgevoel en de verkeersveiligheid”, aldus schepen Degroote. Op 23 november vindt een overleg plaats met Fluvius waarop verder gekeken zal worden om zo snel mogelijk de verlichting weer aan te steken. Het dimmen van de verlichting gebeurde tot voor kort ’s nachts sowieso al.

Besparing

De besparing betrof op heden ongeveer 70.000 euro. “Vanzelfsprekend zal deze besparing in de toekomst niet meer gerealiseerd worden. Met het dimmen van de verlichting zal de kostprijs straks toch nog wat gedrukt worden, zonder dat dit een verkeersonveilige situatie creëert. Vooral de stabiliserende energieprijzen, zelfs nu de temperaturen dalen, hebben aanleiding gegeven tot de beslissing om de openbare verlichting opnieuw te laten branden.”