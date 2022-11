Groot aantal gezinnen rond Maes en Boereboomplein wellicht nog hele tijd zonder gas

Een maand nadat bij 57 gezinnen in de buurt van het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist de gasaansluiting werd afgesloten, is de situatie nog steeds niet opgelost. Sterker nog: een groot aantal gezinnen zal wellicht nog weken zonder gas zitten. Al heeft dat opvallend genoeg niks met de verzakkingen te maken die ontstonden bij de grondwerken voor het prestigieus bouwproject. “Er zijn andere problemen opgedoken. Het is nog niet veilig om elke woning weer aan te sluiten op het gasnetwerk”, zegt David Callens van Fluvius.

De heraanleg van het Maes en Boereboomplein is al enige tijd bezig. Het HOOST-project valt onder andere op door z’n kleurrijk ontwerp en zorgt op dit moment voor een indrukwekkende werfput. En net bij die ingrijpende werken werd er eind oktober een verhoogde instabiliteit van de omliggende grond vastgesteld. Experten van Fluvius oordeelden dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het gasnet. Daarom werden 25 gebouwen – alles samen 57 gezinnen – afgesloten van het gasnet.

De gemeente voorzag elektrische vuurtjes en boilers om de getroffen gezinnen uit de nood te helpen. Aanvankelijk werd gedacht dat iedereen eind november opnieuw zou aangesloten zijn op het gasnet, maar die timing blijkt te krap. “Dat zal inderdaad niet lukken”, zegt David Callens van Fluvius. “De kunststofleidingen zijn allemaal gecontroleerd en verstevigd, zodat er in de toekomst geen problemen meer kunnen opduiken. Die werken verliepen volgens schema. Maar er zijn wel andere problemen vastgesteld die op zich niks te maken hebben met de huidige werken.”

Gevaarlijke situaties

Fluvius ging de voorbije weken namelijk langs bij alle getroffen woningen in de buurt en daar kwamen diverse problemen aan het licht. “Een groot aantal woningen blijkt niet te voldoen aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften”, stelt Callens. “De problemen die we vaststelden, variëren van woning tot woning. Maar de herkeuring die noodzakelijk is vooraleer we de woningen opnieuw kunnen aansluiten op het gasnet, kan simpelweg niet met die problemen.”

Volgens Callens is het een geluk bij een ongeluk dat die problemen aan het licht kwamen. “Het kon tot levensgevaarlijke situaties leiden”, zegt de woordvoerder van Fluvius. “Denk bijvoorbeeld aan CO-vergiftiging. In die huizen moeten nu eerst de nodige aanpassingswerken gebeuren. Pas dan kunnen we die mensen terug aansluiten op het gasnet.”

Timing

Hoeveel gezinnen exact nog zonder gas zitten, is momenteel niet duidelijk. “Zo konden we twee appartementsgebouwen wél al terug aansluiten op het gasnet”, zegt David Callens. “Uiteindelijk zal alles terug in orde komen. Maar de precieze timing hangt af van woning tot woning. We begrijpen zeker dat het comfort van de getroffen mensen hieronder te lijden heeft, maar we kunnen echt geen risico’s nemen.” De kans is evenwel groot dat een groot aantal gezinnen nog een aantal weken zonder gas zal zitten. Begin volgende week staat een nieuwe bewonersvergadering gepland waarbij de laatste stand van zaken wordt toegelicht. (MM)