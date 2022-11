Groepsaankoop zonnepanelen van provincie groot succes: “1.700 à 1.800 installaties gereserveerd”

De groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen van de provincie was een groot succes. “Normaal liepen de inschrijvingen tot en met vandaag. Maar door de grote interesse hebben we die begin oktober al kunnen afronden”, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). Tegen halfweg april 2023 zullen de zonnepanelen actief zijn bij 1.700 à 1.800 West-Vlaamse huishoudens. In het voorjaar van 2023 wil de provincie West-Vlaanderen opnieuw een groepsaankoop voor zonnepanelen lanceren.

In september lanceerde de provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen. Enkele weken later al werden de inschrijvingen afgesloten. Heel wat vroeger dan de oorspronkelijke einddatum van 14 november. “Er hadden zich 7.000 West-Vlaamse huishoudens ingeschreven om meer informatie te krijgen, een overdonderend succes. Mensen hebben zich enorm snel ingeschreven en de capaciteit, die we hadden voorzien, is volledig benut”, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

“Tegen halfweg april 2023 zullen er ongeveer 1.700 à 1.800 installaties van zonnepanelen dankzij deze groepsaankoop actief zijn”

Exact 2.169 huishoudens mogen zich verwachten aan een plaatsbezoek van de twee installatiebedrijven. “Er kunnen nog enkele gezinnen wegvallen doordat ze zich bedenken, misschien elders een betere offerte hebben gekregen of omdat het misschien niet mogelijk is om op hun dak en locatie zonnepanelen te plaatsen. Maar voorlopig gaat 80 procent van de geïnteresseerde gezinnen in running over tot installatie. Dus tegen halfweg april 2023 zullen er ongeveer 1.700 à 1.800 installaties van zonnepanelen dankzij deze groepsaankoop actief zijn.”

Thuisbatterij

Voor de thuisbatterij op zich was er wat minder belangstelling bij de West-Vlamingen. “Mensen die al zonnepanelen hebben liggen, hebben al eventueel een thuisbatterij of werken nog met de terugdraaiende teller. Dan is het voor die mensen niet zinnig om een aparte thuisbatterij te kopen”, gaat Vanlerberghe verder.

“De premie voor thuisbatterijen in Vlaanderen werd nu ook sinds oktober afgeschaft, dus misschien haken er nog West-Vlaamse huishoudens af”

Maar 80 procent van de huishoudens, die zonnepanelen wil installeren, vraagt daar ook een thuisbatterij bij. “Zo zijn er nu een 1.300 à 1.400-tal thuisbatterijen gereserveerd. In oktober werd er aangekondigd dat de premie voor thuisbatterijen in Vlaanderen afgeschaft wordt. We zullen die mensen contacteren en hen laten weten dat ze nog steeds een batterij kunnen installeren, maar wel die premie mislopen. Daardoor kunnen er misschien nog huishoudens afhaken.”

De provincie West-Vlaanderen is nu volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe groepsaankoop voor zonnepanelen. “In het voorjaar van 2023 willen we een nieuwe ronde openstellen en hopelijk kunnen we dan nog een hogere capaciteit voorzien”, besluit Vanlerberghe.