Groepsaankoop van de provincie krijgt klappen: 75 procent minder contracten afgesloten dan vorig jaar

De groepsaankoop van de provincie West-Vlaanderen krijgt klappen. In vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar ligt het aantal geaccepteerde energiecontracten maar liefst 75 procent lager. De twijfel over energieleverancier en groepsaankoopwinnaar Mega laat zich duidelijk voelen.

Amper een kwart van wat het vorig jaar was. Dat is de magere balans die de provincie West-Vlaanderen opmaakt, twee weken na het uitsturen van de individuele contractvoorstellen voor de groepsaankoop groene stroom en gas. De twijfels die de eerste dagen na de aankondigingen over de winnende energieleverancier Mega werden geuit, vertalen zich met andere woorden expliciet in het aantal aansluitingen.

“We merken vooral dat heel veel mensen twijfelen”, geeft Jurgen Vanlerberghe, West-Vlaams gedeputeerde voor energie aan. “Zo’n 75.000 ingeschreven gezinnen namen nog geen beslissing, terwijl het aantal expliciete weigeringen niet spectaculair veel hoger ligt dan andere jaren. Ik had wel verwacht dat velen wat langer zouden wachten. Als er iets is wat voortdurend in beweging is de jongste dagen en weken zijn het de energieprijzen wel. Het is dus niet zo verrassend dat de beslissing wordt uitgesteld.”

Emotie

Toch ontkent ook Jurgen Vanlerberghe niet dat de heisa rond Mega in februari niet meteen bevorderlijk was. “Ik hoop dat de West-Vlamingen zich niet uitsluitend door emotie of subjectieve gevoelens hebben laten leiden”, zegt hij daarover. “Het zou bijzonder spijtig zijn, mochten die gezinnen nu veel meer moeten betalen voor elektriciteit en gas dan wat wij met onze groepsaankoop konden bekomen. Blind intekenen op verlengingen of fouten maken bij het vergelijken via de prijsvergelijkers zou wel eens voor grote verrassingen kunnen zorgen.”

Ik hoop dat mensen zich niet uitsluitend door emotie laten leiden – Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor energie

“Ik herhaal het nogmaals: wij zijn en blijven overtuigd van het voorstel van Mega en de manier waarop de veiling is verlopen. Het contractaanbod is zeer goed, is zeker te vertrouwen en is vooral zeer scherp. Als provincie hebben wij niets fout gedaan en even correct en streng gehandeld als we altijd al hebben gedaan. Er is dus geen enkele reden om te twijfelen aan het huis van vertrouwen dat de provincie West-Vlaanderen nog altijd is.”

Nieuw voorstel

Hoewel het aantal effectieve contracten via de groepsaankoop voorlopig aan de lage kant blijft, is de gedeputeerde ervan overtuigd dat er nog veel West-Vlamingen alsnog zullen intekenen. “We bezorgen iedereen die is ingeschreven, maar nog niet besliste een update van het eerste voorstel waarin we de prijsindex van maart toepassen en dezelfde btw-redenering als de VREG en MijnEnergie.be toepassen (6 procent btw op elektriciteit in plaats van 21 procent doorrekenen, red.). Dat laatste was in het eerste voorstel nog niet het geval, waardoor het nieuwe plan opnieuw lager zal liggen dan eind februari.”

Hoever de groepsaankoop daarmee moet springen, wil de gedeputeerde niet gezegd hebben. Een doel wat het aantal contracten betreft, heeft niemand publiek voor ogen. “Het belangrijkste voor mij is dat die meer dan 90.000 gezinnen en bedrijven allemaal een voor hen zo voordelig mogelijk energiecontract kunnen afsluiten. Is dat via de groepsaankoop, des te beter. Is dat na een kritische vergelijking van de energieleveranciers en hun prijzen, mij even goed”, besluit Jurgen Vanlerberghe.