Groene streekstroom van voedingsbedrijf Meco uit Oostende is uitverkocht

Het pand van familiebedrijf Meco in Oostende wordt voorzien van groene stroom dankzij zonnepanelen op het dak. Die zonnepanelen wekken meer dan voldoende energie op, zodat Matthias en broers Niek en Jurn Van Steenkiste met de overtollige stroom ook lokale gezinnen van energie kunnen voorzien via energieplatform Bolt. Die ‘streekstroom’ is ondertussen volledig uitverkocht en voorziet vijf huishoudens van groene stroom.

Pieterjan Verhaeghen, mede-oprichter van Bolt: “Het is vandaag ontzettend belangrijk om lokaal te kopen om onze economie te steunen. Dat geldt niet alleen voor voeding, maar ook voor elektriciteit: als je echte groene energie van bij ons koopt, ondersteun je lokale producenten én de energietransitie van ons land.”

Meco verwerkt en verdeelt zowel vers vlees, verse vis en groenten als gegaarde maaltijdcomponenten en kant-en-klare gerechten aan de horeca en grootkeukens over heel België. Het bedrijf werd in de jaren 70 opgericht en overgenomen in 1998 door de familie Van Steenkiste, vandaag staan tweelingbroers Jurn en Niek Van Steenkiste aan het roer. Ze hebben de ambitie om stevig te investeren in duurzaamheid.

1.180 zonnepanelen

Matthias is medeverantwoordelijke voor de verduurzaming van Meco: “In de strijd tegen de klimaatverandering kan geen enkel bedrijf achterblijven. Daarom willen we met Meco duurzamer worden op verschillende vlakken. We zetten in op duurzame verpakkingen en warmterecuperatie. Daarnaast investeerden we ook in zonnepanelen.”

De installatie op het dak van de loods telt maar liefst 1180 panelen en wekt iets meer dan 52.084 kilowattuur energie op. Met de overschot aan zonne-energie voorziet Meco 5 huishoudens van groene stroom via Bolt.

Op het platform van Bolt kan je als energieafnemer kiezen uit meer dan 150 lokale energieopwekkers, waaronder Meco van Jurn, Niek en Matthias. Bolt matcht een afnemer aan een opwekker die wind-, zonne- of bio-energie levert. “Wij geven hen een eerlijke prijs voor hun stroom én een gezicht. Op die manier weten energiegebruikers wat ze kopen, en van wie: duurzame en lokaal opgewekte groene energie”, zegt Pieterjan Verhaeghen, CEO en medeoprichter van Bolt.

Weg met sjoemelstroom

Bolt is sinds augustus 2019 actief in Vlaanderen en sinds juli 2020 in Wallonië. Vandaag verkopen meer dan 150 lokale energie-opwekkers hun zonne-, wind-, water- of bio-energie via Bolt aan meer dan 20.000 consumenten die heel bewust voor groene streekstroom kiezen.

Verhaeghen: “70 % van de zogezegd groene elektriciteitscontracten in Vlaanderen helpt de vergroening van België niet vooruit: het is sjoemelstroom gefabriceerd door buitenlandse garanties van oorsprong. De wereld na corona zal er sowieso anders uit zien, en hopelijk ook groener. Door bij lokale opwekkers te kopen, help je ons land de broodnodige klimaattransitie maken.”