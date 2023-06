Groen licht voor twee grote windmolens in Westkapelle, ondanks negatief advies en honderden bezwaarschriften

Tegenvaller voor de inwoners van Westkapelle: ondanks het negatief advies van het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de 247 bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek door burgers werden ingediend bij respectievelijk de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme, heeft het Departement Omgeving toch groen licht gegeven voor de plaatsing van twee grote windturbines langs de A11 in Westkapelle.

De windturbines met elk een vermogen van 8 MW en transformatoren van 10.000 kVA zijn gepland ter hoogte van de Zuidwatergangdreef en Oude Sabsweg. De installaties hebben een ashoogte van 115 meter, een rotordiameter van 170 meter en een tiphoogte van 200 meter. De gemeente Knokke-Heist had negatief advies gegeven omwille van de hinder door de slagschaduw die tot aan de rand van het dorpscentrum van Westkapelle reikt en de geluidsoverlast voor de omwonenden.

De omgevingsvergunningsaanvraag van de firma Storm 93 werd evenwel dus goedgekeurd. Er kan nu nog tot 15 juli beroep aangetekend worden. De gemeente wint momenteel advies in bij experten en gaat waarschijnlijk in beroep, maar ook omwonenden of andere belanghebbenden kunnen beroep aantekenen. Dit kan enkel door een verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Iedereen kan dit dus doen. Let wel: dit is niet gratis. Bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing bedraagt de kostprijs 200 euro. Voor een schorsing kost dit 100 euro. (MM)