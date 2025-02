Groen betreurt dat windmolens op Tielt Noord geschrapt zijn

De partij maakt geen deel meer uit van de gemeenteraad, al blijft Groen de lokale politiek van nabij volgen. De partij betreurt dat de windmolenplannen op Industrie Noord geschrapt werden door de nieuwe meerderheid.

“In het bestuursakkoord van 2019 stond dat iedereen de kans zou krijgen om via een coöperatieve vennootschap te investeren in windmolens op de uitbreidingszone van industrie Noord”, aldus voorzitter Herman Duprez. “Bij gesprekken daarover met de WVI werd telkens bevestigd dat er twee of misschien zelfs drie windmolens zouden komen. En in april 2024 waren er op de plattegrond van het nieuwe industrieterrein nog twee zones van elk 900 vierkante meter afgebakend voor windmolens. We stellen vast dat de stad Tielt haar beloftes inzake inzake coöperatieve projecten rond hernieuwbare energie niet nakomt. Dit getuigt niet alleen van een gebrek aan moed en daadkracht, maar ook van een gebrek aan toekomstvisie. Het terugdringen van fossiele brandstoffen moet voor elk bestuur een kerntaak zijn.” (SV)