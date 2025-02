Gratis zonnecoach van Stad Kortrijk moet bedrijven, scholen en organisaties extra ondersteunen

Stad Kortrijk wil bedrijven, scholen en organisaties die zonnepanelen willen plaatsen extra ondersteunen met een gratis zonnecoach. De energieburgercoöperatie Vlaskracht werd via een openbare aanbesteding als zonnecoach aangesteld. Dit nieuw project moet drempelverlagend werken en hoopt minstens 50 bedrijven te bereiken.

De zonnecoach geeft gratis advies op maat en helpt om de stap naar duurzame energie te zetten. Deze dienstverlening is vooral gericht op ondernemingen met een grote dakoppervlakte en een elektriciteitsverbruik van minstens 50 MWh per jaar. Ook organisaties die moeten voldoen aan de Vlaamse PV-verplichting* voor gebouwen met hoge elektriciteitsafname, kunnen rekenen op de hulp van de zonnecoach.

“We zorgen er ook voor dat de zware energiefacturen van onze ondernemingen, scholen en organisaties naar omlaag kunnen. Een echte win-win dus” – Maxim Veys

“Iedereen is ondertussen overtuigd van de voordelen en de kansen van zonne-energie. Met dit project willen we minstens 50 bedrijven bereiken en drempels weghalen die organisaties ervan weerhouden om aan de slag te gaan. Met deze stimulans kunnen we niet alleen onze ambities om klimaatneutraal te worden ondersteunen, we zorgen er ook voor dat de zware energiefacturen van onze ondernemingen, scholen en organisaties naar omlaag kunnen. Een echte win-win dus”, zegt Maxim Veys, schepen van Energie en Klimaat.

Naast bedrijven zijn ook scholen een belangrijke en interessante groep om te benaderen. “Voor scholengroep RHIZO is het zonnecoach project een zeer interessant aanbod vanuit de stad. We zijn vanaf 30 juni 2025 PV-plichtig, maar hebben momenteel niet de middelen voor zo’n grote PV-installatie. Het gratis advies en toelichting over derdepartijfinanciering is voor ons een heel interessant verhaal”, zegt Joris Labeeuw.

Via de quickscan op www.kortrijk.be/zonnecoach kan je snel nagaan of jouw bedrijf, school of organisatie in aanmerking komt voor advies van de zonnecoach. Hierbij wordt voorrang gegeven aan bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50 MWh.

*PV staat voor photovoltaic. Tegen 30 juni 2025 zijn zonnepanelen verplicht op gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1 gigawattuur per jaar.