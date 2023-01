Gistel en Middelkerke oneens over gezamenlijk windturbineproject langs E40

De stad Gistel en de gemeente Middelkerke zijn het oneens over de plaatsing van achttien windturbines langs de E40. Vijf daarvan zouden op grondgebied Gistel terechtkomen en dertien op grondgebied Middelkerke. Gistel gaf positief advies, terwijl Middelkerke absoluut tegen is. “Ik ga mij tot mijn laatste snik als burgemeester verzetten tegen de komst van die windmolens”, is burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) duidelijk.

Aspiravi, Elicio en Eneco plannen een gezamenlijk windturbineproject langs de E40 in Middelkerke en Gistel. Voor het project werd een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt met als doel de milieu-impact van de geplande windturbines in kaart te brengen.

Windplan 2025

Het project ligt in lijn met de lokale, Vlaamse, federale en Europese beleidsinitiatieven om de CO2-uitstoot terug te dringen door de energieproductie uit hernieuwbare bronnen te verhogen. Het voorliggend project kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het Windplan 2025 om het geïnstalleerd vermogen aan windturbines in Vlaanderen te verhogen tot 2.500 MW in 2030.

Gistel gaf met het college een positief advies over het MER. “We hebben met de bestaande windturbines, die sinds 2007 operationeel zijn, alleen maar positieve ervaringen”, zegt schepen Wim Aernoudt (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Milieu.

“Sinds de opstart kregen we met de stad geen enkele melding of klacht van hinder veroorzaakt door de turbines. De technologie die de eventuele slagschaduw tot een minimum beperkt, werkt blijkbaar goed. De positieve ervaring is goed voor het vertrouwen.”

Ashoogte van 135 tot 141 meter

De huidige windmolens hebben een ashoogte van 85 meter en een tiphoogte van 120 meter. Ze hebben een vermogen van 2,3 MW en produceren elektriciteit voor 7.200 gezinnen. De turbines in het plan hebben een ashoogte van 135 tot 141 meter en een tiphoogte van 200 meter.

“We stellen vast dat de turbines in het plan hoger zijn. Dat is echter niet van dien aard dat er meer hinder verwacht wordt. Het omgekeerde lijkt zelfs te verhopen. De gondel hangt 50 meter hoger dan de huidige, waardoor die een stuk kleiner oogt”, aldus de schepen.

Rode zone

Een ander verhaal in Middelkerke. Daar is burgemeester Jean-Marie Dedecker niet te spreken over de plannen. “Blijkbaar voelen die windmolenboeren zich boven de wet”, is de burgemeester duidelijk.

“In onze gemeente mag je maximum 60 meter hoog bouwen door de nabijgelegen van de luchthaven. Onze gemeente bevindt zich binnen de 10 kilometer van de luchthaven en is dus een rode zone. De windmolens die ze hier willen neerpoten zijn wel vier keer zo hoog als het Belfort van Brugge.”

Veiligheid inwoners

De burgemeester belooft zich dan ook te verzetten. “Tot mijn laatste snik als burgemeester. De veiligheid van mijn inwoners is belangrijker dan de productie van elektriciteit. In principe hebben wij daar niets aan te zeggen, het is de regering die beslist. Een schande is dat. Als het erop aan komt kunnen ze die zelfs in je tuin plaatsen.”

“Eigenlijk is het wel grappig: de federale regering doet de Franse staat een proces aan omdat de windmolens die aan De Panne grenzen te dicht bij het land staan en een vervuiling zijn, maar hier mogen er zomaar achttien bijkomen. Er staan er al 390 voor onze neus en nu gaan ze er nog wat in onze achtertuin plaatsen. Niet als het van mij afhangt”, aldus Dedecker.