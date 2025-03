Geschrapte windmolens Industrie Noord beroeren raad

In februari raakte bekend dat de stad liever geen windmolens ziet op de uitbreiding van industrieterrein Tielt Noord, al werd daar toen niet dieper op in gegaan. Veerle Vervaeke (Team Burgemeester) drong donderdag tijdens de gemeenteraad aan op uitleg.

“Zowel de uitbreiding van het industrieterrein als dit windproject kennen een lange voorgeschiedenis”, aldus het oppositieraadslid. “Het stopzetten van dit windproject is niet alleen een jammerlijke zaak, het is zelfs onbegrijpelijk. Er was een samenwerkingsovereenkomst met de WVI, die in april 2024 al werd voorgesteld. Eindelijk kon Tielt eens innovatief zijn en een belangrijke stap realiseren in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit is de meest geschikte locatie. Waarom werd dit stopgezet? En welke partner binnen de meerderheid eiste deze stopzetting?”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) benadrukte dat het project nog niet in een vergunningsfase zat en dat de drie meerderheidspartijen samen de afweging gemaakt hadden om af te zien van het project. Niet bevoegd schepen Didier Van Nieuwenhuyse (Vooruit), maar wel z’n partijgenoot Simon Bekaert ging uiteindelijk wat dieper in op de beslissing van het schepencollege. “We praten hier over twee turbines met een hoogte van 200 meter. In een landschappelijk waardevol gebied, met de poelberg en de ‘kathedraal te lande’ van Kanegem. Dit zijn molens die vier keer zo hoog zijn als het Atomium. De slagschaduw ervan zou tot over de ring reiken, zelfs tot in de Europawijk. Protest zou onvermijdelijk zijn. Kijk naar wat er in Pittem gebeurd is (daar was jarenlang fel protest tegen windmolenplannen op Pittem Berg-red). En daar waren ze maar 150 meter hoog.”

Ook Groen, die geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad in Tielt, liet vorige maand weten teleurgesteld te zijn dat het project stopgezet werd. (SV)