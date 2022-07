Gemengde reacties op uitstel voor Ventilus: “Men maakt er een spelletje van”

Dat de Vlaamse regering geen beslissing genomen heeft in het dossier rond Ventilus, lokt gemengde reacties uit. Zowat iedereen wacht af wat het overleg met de burgemeesters zal opleveren. “We geven het alle kansen”, klinkt het bij VOKA. “Men maakt er een spelletje van”, zeggen de burgerplatforms.

Voor gedelegeerd bestuurder van VOKA – dat aandringt op een snelle realisatie van een bovengrondse luchtlijn – komt de beslissing, verrassend, niet ongelegen. “Ik heb begrepen dat men beslist om verder in overleg te gaan met de burgemeersters. Dat is natuurlijk óók een beslissing. Men gaat met de conclusies van de intendant in de hand overleg plegen en kijken welke compenserende maatregelen moeten genomen worden”, zegt hij.

Of VOKA er dan van uitgaat dat de Vlaamse regering de voorkeur geeft aan een bovengrondse realisatie wil Maertens niet met zoveel woorden gezegd hebben. “Wij blijven aandringen op een snelle beslissing maar als men het draagvlak voor een bovengrondse realisatie kan vergroten met een extra overlegronde, dan zal het op die paar weken uitstel niet aankomen. Wij geven dat overleg alle kansen”, klinkt het.

Tussenoplossing

Bij die burgemeesters die zich verzetten tegen een bovengrondse luchtlijn komt de beslissing van de Vlaamse regering evenmin als een verrassing. “Ik had deze tussenoplossing op een manier wel verwacht”, zegt Bart Dochy, burgemeester van Ledegem en woordvoerder van de burgemeesters. “Het is evenwel spijtig dat men niet ingaat op onze vraag om een technische check te doen van het voorstel dat de burgerplatformen hebben uitgewerkt (een ondergrondse realisatie, LK). Daar dringen we toch echt wel op aan”, zegt Dochy. Hij beseft evengoed dat het gevreesde scenario van kilometers aan nieuwe hoogspanningslijnen allerminst van de baan is. “Dat had pas slecht nieuws geweest”, zegt hij.

De burgerplatforms maken zich wel zorgen. “Het was voor ons duidelijk dat men aanstuurde op een bovengrondse leiding en zijn dus ergens wel blij dat men dat nu niet beslist. En dat men kiest voor overleg. Wij blijven bij ons standpunt: Ventilus moet ondergronds. Als men in september dan toch kiest voor bovengronds, dan start een ellenlange juridische procedure”, zegt Lieven Vandamme van Begraaf Ventilus.

Spelletje

“Welk spel probeert men er hier eigenlijk van te maken?”, vraagt Heidi Deleu van burgerplatform Leefbaar E403 zich af. “De ministers gaan dus met elke individuele burgemeester gaan samenzitten. Om hen uit elkaar te spelen? Welke burgemeester zal eerst overstag gaan en in ruil waarvoor? Door te beslissen om niet te beslissen en naar de burgemeesters te trekken, maakt men van Ventilus in feite hét thema van de volgende verkiezingen. Welke burgemeester zal er nog stemmen overhouden als hij overstag gaat voor een bovengrondse realisatie?”, zegt Deleu.