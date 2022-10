Gemeente Pittem neemt energiemaatregelen

Tijdens de voorbije gemeenteraad op maandagavond 3 oktober maakte bevoegd schepen Heidi Lievrouw een aantal maatregelen bekend die de gemeente Pittem zal nemen om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen.

“Tenzij je recent op een andere planeet gewoond hebt weet je dat het probleem van de stijgende energieprijzen iedereen bezig houdt. Ook wij van de gemeente zullen niet gespaard blijven van kosten voor gas en elektriciteit die de pan uit swingen”, begon bevoegd schepen Heidi Lievrouw (CD&V) haar uiteenzetting. “We hebben vanuit de gemeente dan ook een aantal maatregelen genomen om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Om te beginnen zullen wij in alle gemeentelijke gebouwen de verwarming een graadje lager zetten. Daarnaast gaan we zo rationeel mogelijk omgaan met het gebruik van de gemeentelijke zalen door de reservaties zoveel mogelijk op elkaar te stemmen, zodat we de verwarming zo weinig mogelijk weer moeten heropstarten. We willen ook dit jaar de studenten de gelegenheid bieden om samen te studeren, maar dit zal niet meer in zaal De Magneet gebeuren, maar op kleinere locaties. We gaan ook alle gebouwen onderzoeken en ongebruikte lokalen afsluiten. Deze zullen ook onderzocht worden op leegstaande frigo’s of ongebruikte mini-boilers, zodat ook deze kunnen uitgeschakeld worden. We gaan de verenigingen ook sensibiliseren om bij het huren van lokalen en zalen de nodige maatregelen te nemen om alles uit te schakelen. Ook het gemeentepersoneel zal gestimuleerd worden om alle toestellen uit te schakelen. Tenslotte zullen we ook de burgers sensibiliseren.”

Verledding

“Net zoals zovele steden en gemeenten zullen we ook besparen op de openbare verlichting. Deze zal gedoofd worden van 23 uur tot 5 uur, met uitzondering op vrijdag- en zaterdagnacht. Ook de klemtoonverlichting en de kerstverlichting zullen dit regime volgen. Op langere termijn zullen we blijven inzetten op de verdere verledding van de openbare verlichting, waar we met 50 % reeds aangepaste armaturen overigens een voorbeeld zijn voor andere steden en gemeenten. Er zal ook werk gemaakt worden van het uitwerken van een energiezorgplan en tien gemeentelijke gebouwen zullen door Fluvius geanalyseerd worden op mogelijke besparende maatregelen.”

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) voegde hier nog enkele cijfers aan toe. “Tot voor de huidige energiecrisis zaten we binnen de gemeente aan een totale kostprijs voor gas en elektriciteit van om en bij de 320.000 euro. De huidige prognoses spreken nu van 900.000 euro, dus maatregelen zijn absoluut nodig. 50 % van deze kosten gaan naar het WZC, waar we om evidente redenen niet veel meer kunnen besparen. Op de tweede plaats komt de sporthal, waar we hopen door het doven van de verlichting in de inkomhal en gangen en een sensibilisering van de gebruikers nog wat te kunnen besparen.” (JG)