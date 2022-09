Gemeente Hooglede neemt energiemaatregelen: “Om de kosten te drukken”

Net zoals heel wat gemeenten probeert ook de gemeente Hooglede om de stijgende energiefacturen te drukken. De meerkost op energie wordt dit jaar geraamd op 1 miljoen euro, dankzij de extra maatregelen zal dit ingeperkt worden tot 750.000 euro.

Schepen van Openbare Gebouwen Arne De Brabandere (CD&V) ziet ook in de gemeente Hooglede de stijgingen van de energieprijzen met lede ogen aan. Hij geeft een opsomming van de geplande maatregelen: “In zo goed als elk lokaal of gebouw van de gemeente wordt de verwarming op 19 graden gezet. Daarnaast wordt de verlichting in en rond de voetbalvelden herbekeken en waar mogelijk met bewegingsmelders uitgerust, zodat de verlichting ook automatisch gedoofd wordt. De cv-ketels in de Atalantahal en jeugdhuis De Vlinder werden vernieuwd en de verwarmingsregeling in de bibliotheek werd aangepast. In het politiekantoor werd de cv-ketel vervangen door een condensatieketel waardoor ook daar een besparing van 30 procent gerealiseerd kan worden. Ook in het cultureel centrum in Gits zal de verwarming met een nieuwe sturing worden uitgerust en kan er op die manier 30 procent bespaard worden. De komende weken worden ook de cv-ketel in het gemeentehuis in Gits, het JOC in Hooglede en de cv-regeling in het Sociaal Huis in Hooglede aangepakt. Daarnaast werd de verlichting in de bibliotheek vernieuwd met ledverlichting en waar er nog TL-lampen zijn, zullen die ook worden vervangen door leds.”

Dankzij de maatregelen kunnen we de kosten tot 750.000 euro beperken

Zonnepanelen

Een andere maatregel is het plaatsen van een resem zonnepanelen. De komende maanden komen er zonnepanelen op alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang, de Gulden Zonne, de technische dienst en de Sleedoorn op Sleihage. “Verder roepen we alle verenigingen op om zelf ook nauwlettend met hun energieverbruik om te gaan. De verwarming een graad lager en frigo’s waar enkel drank in zit, kunnen een graadje hoger. Tot slot wordt onderzocht in welke mate zalen of gebouwen die maar sporadisch gebruikt worden tijdelijk uit de verhuurmodule kunnen worden gehaald. Zonder deze maatregelen is de geschatte meerkost voor energie dit jaar ongeveer 1 miljoen euro, dankzij deze maatregelen kan dit beperkt worden tot 750.000 euro.”