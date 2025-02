Geen windmolens op Industrie Noord in Tielt

Er komen geen windmolens op Industrie Noord. Toen de oorspronkelijke plannen ruim tien jaar geleden aangekondigd werden lag die mogelijkheid nog open, maar daar is inmiddels van af gestapt.

Het had flink wat voeten in de aarde, maar in maart 2024 ging de WVI van start met de werken voor de langverwachte uitbreiding van het regionale bedrijventerrein langs de Ruiseleedsesteenweg. In de oorspronkelijke plannen was de mogelijkheid voor een of meerdere grote windturbines (met een hoogte van minstens 180 meter) open gelaten. Tijdens de variaronde op de voorbije gemeenteraad verwees raadslid Veerle Vervaeke (Team Burgemeester) naar een beslissing die bij een vergadering van de WVI genomen zou zijn. “Er komen blijkbaar geen windmolens op Noord. Vanwaar deze beslissing? Ik herinner me dat dat destijds nochtans wel de bedoeling was.” De burgemeester reageerde kort. “Vanuit deze bestuursmeerderheid achten we die locatie niet geschikt, vooral naar bewoning toe”, aldus Luc Vannieuwenhuyze (CD&V-Lijst Burger). (SV)