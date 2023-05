Geen windmolen op Transfo in Zwevegem uit veiligheidsoverwegingen, er komt wel een zonneparking

Op de Transfosite in Zwevegem zijn de werken gestart voor de aanleg van een zonneparking.

De zonneparking past in het geheel om de oude elektriciteitscentrale energieneutraal te maken. “Dit doen we door het produceren van hernieuwbare energie door middel van zonnepanelen en door het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling en grote batterijen. Een middelgrote windturbine, die ook voorzien was, komt er uit veiligheidsoverwegingen niet”, vertelt Dominiek Vandewiele van Leiedal.

De zonneparking zal zo’n 1.400 m² groot zijn en plaats bieden aan 70 voertuigen. Op het dak van de parking komen zonnepanelen. Het is de bedoeling om in de toekomst een tweede verdieping bij te bouwen zodat er 140 parkeerplaatsen zullen beschikbaar zijn. De parking zou in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Momenteel is men bezig met de funderingen. Ook op daken van andere gebouwen komen zonnepanelen.

Educatief parcours

Men is ook volop bezig met het realiseren van een educatief parcours met een zevental binnen- en buiteninstallaties. “Die installaties zijn er vooral op gericht om spelenderwijs kennis te maken met de diverse vormen van moderne energievoorziening. Deze proeftuin als het ware, zou tegen de zomervakantie moeten gerealiseerd zijn”, geeft Tine Ketelaars van de provincie West-Vlaanderen ons mee.

De projecten lopen in samenwerking met onder andere Leiedal, de provincie, Fluvius, UGent en de gemeente Zwevegem. De financiering gebeurt door Europa.