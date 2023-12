Geen plaats meer voor nieuwe zonneparken of windturbines in West-Vlaanderen

De hoogspanningsnetbeheerder Elia ziet voorlopig geen ruimte meer in West-Vlaanderen om nog extra windturbines, zonne- of batterijparken aan te sluiten. Dat schrijft De Tijd vrijdag. Pas als de Ventilus-netversterking er ligt, normaal tegen 2030, is er weer ruimte om nieuwe projecten aan te sluiten boven op degene die nu al gepland zijn.

Verwachte groei

Elia houdt daarbij rekening met de verwachte groeiende vraag op het distributienet voor laadpalen en warmtepompen bij particulieren en met de groeiende productie door zonnepanelen. Ook voor alle grotere projecten waarvoor al een aanvraag is ingediend, reserveert Elia capaciteit op het net. Die projecten in de pijplijn kunnen dus gewoon doorgaan. Maar voor wie vandaag een niet-residentiële aanvraag indient, is dat niet meer overal het geval.

De donkerrode probleemzone strekt zich uit over heel West-Vlaanderen, maar ook tot voorbij Gent en voorbij Doornik in Henegouwen. Ook in Wallonië ten zuiden van Charleroi, Namen en Luik is de resterende ruimte op sommige plaatsen nog maar heel beperkt.

De alarmsignalen over congestieproblemen zijn niet nieuw. Als tussenoplossing stelt de hoogspanningsnetbeheerder steeds vaker flexibele aansluitingen voor, waarbij investeringen wel kunnen doorgaan, maar bedrijven afgeschakeld worden zodra het net overbelast dreigt te raken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.