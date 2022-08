Geen paniek voor Mega-klanten van West-Vlaamse groepsaankoop: zo kun je de nieuwe ‘forfait’ voor terugdraaiende teller vermijden

Deze morgen kregen alle klanten van energieleverancier Mega te horen dat hun elektriciteitsfactuur mogelijks nóg duurder wordt. Iedereen die zonnepanelen met een analoge, terugdraaiende teller heeft liggen zal binnenkort maandelijks een forfaitair bedrag van gemiddeld 60 euro moeten betalen. Maar de 23.000 West-Vlaamse huishoudens die in mei via de groepsaankoop van de provincie een contract bij Mega afsloten worden gerustgesteld: “Als je voor mei 2023 een nieuwe leverancier kiest en je contract bij Mega niet verlengt, gebeurt er niets.”

Evenwichtskost

De extra forfait zou volgens Mega te maken hebben met de hoge kosten die netbeheerder Elia doorrekent voor het in evenwicht houden van de afname en injectie van de stroom op het elektriciteitsnet. Wanneer zonnepanelen meer of minder opbrengen dan verwacht moet Elia extra ingrijpen om het evenwicht te herstellen. Daar zijn kosten aan verbonden, en die rekent Mega nu door naar een deel van zijn klanten. Gemiddeld zou het gaan over 700 tot 900 euro per jaar*. Een bittere pil, zeker nu alle gezinnen al schrikken bij het krijgen van hun energiefactuur.

Contract niet verlengen

Voor nieuwe klanten gaat deze regeling in vanaf september 2022, voor bestaande pas bij de hernieuwing van hun contract. West-Vlamingen die deelnamen aan de groepsaankoop moeten dus gelukkig nog niet meteen panikeren. In een persbericht maakt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) meteen duidelijk dat deze vergoeding pas kan worden aangerekend wanneer het 1-jarig contract van de groepsaankoop is afgelopen.

“De vergoeding wordt pas aangerekend bij het hernieuwen van het contract, kies dus op tijd voor een nieuwe leverancier als je deze kost wil vermijden”

“Begin 2023 zal iedereen die nu via de groepsaankoop is aangesloten bij Mega aangeboden worden om opnieuw te kiezen voor een contract bij de winnaar van de groepsaankoop, die nu natuurlijk nog niet bekend is. Als ze beslissen om niet te veranderen van energieleverancier, al dan niet naar de nieuwe groepsaankoopwinnaar, dan zal hun contract bij Mega eind mei 2023 automatisch verlengd worden. Met als gevolg dat deze zonnepanelenforfait vanaf dan wél zal aangerekend worden”, klinkt het.