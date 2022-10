Geen klassieke ijspiste deze winter in Roeselare, alternatieven worden bekeken

Er komt deze winter geen traditionele ijspiste in Roeselare. Er wordt gekeken naar alternatieven om toch een sfeervol eindejaar te hebben. Daarnaast doet de stad nog heel wat inspanningen om het energieverbruik te verminderen.

Wel of geen ijspiste, het was de afgelopen weken een van de items in Roeselare. Daar waar vele steden en gemeenten enkele weken geleden al de knoop doorhakten, bleef het stil in Roeselare. “We hebben daarmee gewacht omdat iedereen in die laatste week van augustus in het wilde weg begon te schieten met maatregelen”, vertelt burgemeester Kris Declercq. “In plaats van met de fanfare voorop dit of dat te zeggen, hebben we eerst naar alternatieven gekeken want er zijn veel belangen mee gemoeid, van economisch tot energieverbruik en dergelijke.”

De stad wil er wel een sfeervol eindejaar van maken, maar dan met eventuele alternatieven waar er de komende weken meer duidelijkheid over moet komen. Hetzelfde geldt overigens ook voor de verlichting. De stad wil verder het goede voorbeeld tonen en doet zelf heel wat inspanningen om het energieverbruik – en dus ook de factuur – te drukken. Dat doet ze door te besparen, te sensibiliseren en te investeren.

Besparen

In de reguliere stadsgebouwen werd de temperatuur vastgezet op 19 graden, werd de temperatuur van de waterboilers waar mogelijk verlaagd en worden activiteiten en werkplekken geclusterd. De douchetemperatuur blijft gelijk. “Want iedereen heeft recht op minstens een comfortabele douche per week.”

“Net zoals veel andere steden en gemeenten bestuderen we momenteel de mogelijkheid om de openbare verlichting te doven. We willen dit op een slimme manier doen met maximale aandacht voor de veiligheid. De technische voorbereidingen met Fluvius zijn opgestart, het overleg met onze veiligheidsdiensten is volop bezig.”

Sensibiliseren

Roeselare is Vlaamse koploper op het vlak van het aantal zonnepanelen per inwoner. Op dat positieve elan willen we verder door gerichte communicatie- en sensibiliseringsacties, de versterkte uitrol van onze Energiewijken #VANRSL waarbij de Stad de Vlaamse Mijn Verbouwpremie voorschiet en andere initiatieven waarbij de Stad ondersteuning biedt aan starterswoningen in de vorm van een adviescheque voor renovatie.

Aanvullend aan de initiatieven op Vlaams en Federaal niveau, voorziet het Welzijnshuis vanzelfsprekend in verdere ondersteuning op maat voor wie het moeilijk heeft en bieden de Energiesnoeiers op afspraak advies.

Duurzaam investeren

“De verdere invoering van verLEDding van de openbare verlichting streeft naar 100 procent LED in 2030. Ook voor de verlichting in de stadsgebouwen, versnellen we het tempo richting de 80 procent-doelstelling in 2025”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“De Stad investeert ook verder in alternatieve energievormen. Zo gaan we verder in de aanleg van zonnepanelen op onze stadsgebouwen tot minimaal 1 GWh in 2025 en zijn we koploper in de uitrol van het Vlaams warmtenet met een equivalente energiecapaciteit voor 4000 gezinnen over een traject van 20 kilometer. Het warmtetransitieplan van de Stad is een essentiële stap richting duurzame warmte voor iedereen tegen 2050.”