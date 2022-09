Geen ijspiste tijdens eindejaarsfeesten in Waregem

In december en januari zal er op de Markt niet kunnen worden geschaatst op een ijspiste. Het stadsbestuur wacht niet langer en nam de ingrijpende en definitieve beslissing reeds op 26 september.

“De kosten om een ijspiste draaiende te houden zijn niet te verantwoorden in de tijden van vandaag”, geeft burgemeester Kurt Vanryckeghem mee in een persbericht. “Dat wil echter niet zeggen dat er geen winterpret zal zijn in Waregem. Met het stadsbestuur onderzoeken we momenteel de alternatieven om energiezuinig de nodige kerstsfeer naar het centrum te halen. Om de algemene energiekosten verder terug te dringen en te beheersen zal ook de straatverlichting tussen 23 en 4.30 uur worden gedoofd, behalve op vrijdag en zaterdag. De monumenten worden helemaal niet verlicht. In de stedelijke gebouwen en bureaus staat de verwarming op 19 graden ingesteld. In woonzorgcentrum De Meers staat die op 22 graden.” (PPW)

