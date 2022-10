Geen ijspiste op de Markt in De Panne, maar wel kerstprogramma vol sfeer en beleving

De Panne sluit zich aan bij de gemeentes waar je dit jaar geen ijsschaatsen zal kunnen aantrekken. Maar aan sfeer en gezelligheid tijdens de eindejaarsperiode wil het lokale bestuur niet inboeten. Het team van Visit De Panne werkt momenteel een programma uit voor een kerstmarkt waar heel wat te beleven valt.

“We plaatsen dit jaar geen ijspiste”, zegt schepen Wim Janssens. “Het energieverbruik is op voorhand niet in te schatten want dit hangt sterk af van de weersomstandigheden. Ook de kostprijs van de elektriciteit is zeer variabel. We zijn ervan overtuigd dat we sfeer en ambiance kunnen brengen op de kerstmarkt zonder ijspiste. Visit De Panne is volop bezig met initiatieven om onze kerstmarkt weer de leukste van de Westkust te maken.”

Enkel ledverlichting

Maar in geen geval wil het bestuur de inwoners en bezoekers van De Panne de kerstsfeer ontnemen. “Er wordt niet bespaard op de kerstverlichting zelf, we volgen het lopende contract”, aldus schepen Janssens. “De kerstverlichting wordt in de meeste gevallen gevoed door de circuits van de openbare verlichting. De kerstverlichting wordt dus automatisch mee gedoofd met de openbare verlichting. Alle kerstverlichting bestaat uit ledverlichting, wat dus geen grote besparingen oplevert als we die niet zouden laten branden. We besparen wel op de openbare verlichting, want die doven we op weekdagen tussen 24 en 5 uur. Waar mogelijk doen we dat ook bij de openbare gebouwen en monumenten, maar dat hangt af van de mogelijkheden van de installaties.”

“We verlagen de temperatuur niet tot 19 graden, we willen niet inboeten op het comfort van onze werknemers”

In tegenstelling tot andere gemeentes is het lokaal bestuur niet van plan om de verwarming in publieke gebouwen dit najaar een graadje lager te draaien. “Nee, we verlagen de temperatuur niet”, zegt schepen Janssens categoriek. “Sommige gemeentes verlagen de temperatuur naar 19 graden, maar voor een werkplek waar administratief werk verricht wordt is dit niet werkbaar. We willen niet inboeten op het comfort van onze werknemers. Onze gebouwenbeheerders van Team Facility zullen wel toezien op rationeel energieverbruik.”

Zonnepanelen

“Wanneer we niet onnodig ruimtes verwarmen en installaties goed afregelen, zal dit ook zorgen voor een lagere energierekening. De Panne zet trouwens al jaren in op verledding van de openbare verlichting. We horen bij de koplopers in Vlaanderen en dit project zetten we verder. Al onze openbare gebouwen met groot verbruik hebben zonnepanelen sedert het begin van de legislatuur. Als er zich nieuwe opportuniteiten voordoen dan gaan we hier graag op in.”

Energiesnoeiers

Schepen Janssens benadrukt ook dat het OCMW mensen die langskomen voor financiële of woonproblemen, bijstaat met advies om onder meer een gratis energiescan te laten uitvoeren. “Dit gebeurt in samenwerking met het Energiehuis. De energiesnoeiers gaan langs in de woning en geven advies hoe mensen energie kunnen besparen. Ze hebben ook kleine tools mee die op maat ter beschikking worden gesteld, zoals tochtstrips, ledlampen… Het Team Omgeving – woonloket biedt ondersteuning bij het aanvragen van een verbouw- en energiepremie.”

Hulp bij facturen

Tot op heden zijn er volgens schepen Janssens geen noemenswaardige stijgingen in aanvragen bij het OCMW voor tussenkomst in facturen. “Let wel, de meeste afrekeningen moeten voor de mensen nog binnenkomen, dus wij voorzien wel dat er aanvragen zullen komen”, aldus de schepen. “Bij velen is het nu nog hun vast contract dat loopt. Wel is een stijging te zien bij de dossiers die voorkomen voor de Lokale Advies Commissie (LAC) (Elektriciteit/Gas en ook voor water). Wat betreft de lijst opladingen voor de winter (van november tot en met maart): die heeft Fluvius ons nog niet bezorgd. Het aantal dossiers hangt af van het aantal geplaatste actieve budgetmeters. Daar verwachten wij een stijging.”