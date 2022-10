Geen ijspiste in Veurne maar wie de energiebesparingswedstrijd wint krijgt een gratis buurtfeest

Stad Veurne neemt een eerste reeks maatregelen om de verwachte stijging van 1,3 miljoen van de energiefactuur (gas en elektriciteit) voor 2023 zoveel mogelijk te milderen. Het bestuur zal besparen op de openbare verlichting, op de verwarming en een factuur voor de ijspiste eind dit jaar komt er niet, want er zal ook geen ijspiste zijn. Voor Veurnaars die zich mee inzetten om de energiefactuur te beperken, heeft het bestuur een originele verrassing in petto…: een gratis buurtfeest!

Zoals dat overal en voor iedereen geldt, heeft de energiecrisis ook een flinke impact op het budget van Stad Veurne. Het stadsbestuur verwacht voor 2023 een energiefactuur die zo’n 1,3 miljoen euro duurder zal uitvallen.

“Vanaf het laatste weekend van oktober gaat op het hele grondgebied van Veurne alle monumentverlichting uit”, zegt burgemeester Peter Roose. “En alle energieverslindende spots worden vervangen door ledlampen. Veurne gaat in op het aanbod van Fluvius om op weekdagen tussen 23 en 5 uur geen openbare verlichting meer te laten branden, enkel nog op vrijdag- en zaterdagnacht. Dat levert een aanzienlijke besparing op van liefst een derde op de elektriciteitsfactuur. Ter info, Stad Veurne betaalt jaarlijks 580.000 euro aan openbare verlichting. Wanneer de openbare verlichting ’s nachts uit gaat, is een beslissing die in samenspraak met Fluvius zal genomen worden. Daarover zullen we alle inwoners nog informeren. Dit is een tijdelijke maatregel tot einde 2023. Zodra er voldoende ledarmaturen aanwezig zijn op het grondgebied die kunnen gedimd worden, keren we terug naar het afgesproken lichtplan om ’s avonds te dimmen in plaats van te doven. Het stadsbestuur beseft dat deze tijdelijke maatregel een grote impact zal hebben voor elke inwoner. Maar daardoor zullen we niet moeten snoeien in andere stedelijke dienstverlening. De verlichting in de bibliotheek en in het stadskantoor zal na de kantooruren worden gedoofd en in de openbare gebouwen zal de verlichting zo weinig mogelijk worden aangestoken.”

Er komt deze winter ook geen ijspiste op de Grote Markt. Maar het kerstbos zal er wel weer staan en Visit Veurne zorgt met een grote glijbaan in tubing voor een leuk alternatief. De verwarming in de openbare gebouwen wordt een graadje lager gedraaid, en ook de watertemperatuur in het stedelijk zwembad wordt iets koeler afgesteld, tot 27,5 graden.

Energiebesparingswedstrijd per wijk en dorp

“Met deze maatregelen kunnen we het energiegebruik van de stad significant verlagen”, aldus de burgemeester. “Maar we willen ook de inwoners, die met dezelfde stijgende energieprijzen worden geconfronteerd, aanmoedigen om minder te verbruiken. Daarom organiseert de stad een energiecompetitie tussen de verschillende wijken en dorpen. De wijk of het dorp die op eind 2023 het meeste energie heeft bespaard, krijgt een buurtfeest cadeau. Daaraan koppelen we met de stad volgend jaar een roadshow. We trekken naar elke wijk en dorp om de inwoners te helpen om de eigen woning energievriendelijker en duurder te maken.”

Er komt een stedelijk platform waarop tips, initiatieven en inspanningen van zowel Stad Veurne, inwoners en ondernemers zullen geplaatst worden. Via www.veurne.be/minder-slapers gaat Stad Veurne aan de slag om ‘altegoare’ door deze energiecrisis te raken. “Houd deze website de komende dagen in de gaten”, besluit de burgemeester.