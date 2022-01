Gastenverblijf De Arend in Nieuwpoort investeert in duurzaamheid

Tania Clarys en Olivier Willaert, zaakvoerders van het gastenverblijf De Arend en tearoom Cornet de la Mer in de Marktstraat 28 in Nieuwpoort, hebben fors geïnvesteerd in duurzame oplossingen.

Ze plaatsten 26 zonnepanelen met drie batterijen en een warmtekrachtkoppeling energiecentrale. Door de installatie van de 26 zonnepanelen produceert de zon tussen de 20 en 50 procent van de elektriciteit die het gastenverblijf nodig heeft. Dankzij de investering zien Tania en Olivier hun energiefactuur dalen met 650 euro per maand. De ingrepen zijn er gekomen na een intensief begeleidingsproject via het FACET-programma van Westtoer. Dankzij het project konden de uitbaters advies op maat krijgen van experten. Het gaat hier om een pilootproject van het provinciale overheidsbedrijf Westtoer dat zo kleinschalig, duurzaam toerisme wil promoten.

“We hebben de batterijen in de hal geplaatst”, zegt Olivier. “Zo komen de bezoekers er ook voorbij. Heel wat mensen spreken ons hierover aan en we geven uiteraard ook graag de nodige uitleg. Het is opvallend dat ook heel wat mensen zelf al hebben geïnvesteerd in duurzame oplossingen. Andere mensen weten nog niet wat het is en vragen uitleg.”

Geen plastic meer

Tania Clarys en Olivier Willaert baten het gastenverblijf al dertien jaar uit en de tearoom zo’n acht jaar. “Wij zijn begonnen met drie kamers, die we de naam Zon, Zee en Strand gaven, en ondertussen zijn er nog drie kamers bij gekomen en deze kregen de naam van onze kinderen Maxime, Thibault en Mathieu”, zegt Olivier.

Het koppel streeft er ook naar om plastic te bannen, zo worden de plastic flesjes water vervangen door glazen bottles met gezuiverd en gefilterd leidingwater.