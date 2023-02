Gaslek en stroompanne op zelfde moment in Koksijde: tot 1.000 gezinnen getroffen

In Koksijde werden maandag in de voormiddag op korte tijd een gaslek en een stroompanne gemeld. Het gaslek was uiteindelijk loos alarm maar door de stroompanne zaten tot 1.000 gezinnen even zonder elektriciteit.

Beide incidenten ontstonden in Koksijde-Dorp, op nauwelijks twintig minuten tijd. De eerste melding kwam binnen van een stroompanne. “Om 9.16 uur werden we verwittigd dat er een stroompanne was in Koksijde-Dorp”, zegt David Callens van Fluvius. “Heel wat straten waren daardoor getroffen. Naar schatting tussen de 500 en 1.000 gezinnen zaten zonder stroom. De oorzaak van de panne in de middenspanningslijn is niet duidelijk. Er zijn in de buurt wel wegenwerken aan de gang maar of dat er iets mee te maken heeft is niet duidelijk. Het kan ook om een spontaan defect gaan. In ieder geval werd er opnieuw geschakeld en hadden de meeste gezinnen een uurtje later weer stroom. De oorzaak wordt verder onderzocht door het tracé af te gaan.”

Gezinnen die bijvoorbeeld in de Jaak Van Buggenhoutlaan woonden, de Noordduinen, de Tennislaan en alles in de buurt werden getroffen.

Tussendoor kwam om 9.35 uur ook een melding binnen van een gaslek in de Zeelaan aan de overzijde van de brandweerkazerne. Daar was mogelijks een gasleiding geraakt bij wegenwerken, maar bij controle van de brandweer bleek er geen gas te ontsnappen. Er waren dan ook geen evacuaties nodig. (JH)