‘Gashub’ Zeebrugge onder vuur: Russisch gas gaat voor 93 procent naar niet-Europese landen

Nieuwe cijfers tonen dat een groot deel van het in Zeebrugge aangevoerde vloeibaar gas (LNG) uit Rusland niet naar de Europese energiemarkt gaat. Enkele ngo’s stappen daarom naar het kabinet van minister Van der Straeten. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

Het afgelopen jaar bleek Zeebrugge de draaischijf van de Europese import van Russisch vloeibaar gas, maar nieuwe data tonen vooral de cruciale rol in de doorvoer van LNG naar de rest van de wereld. De LNG-tracker van het Amerikaanse Institute for Energy Economics and Financial Analysis toont dat bijna driekwart (72 procent) van alle Russische LNG-overslag in de EU vorig jaar in Zeebrugge gebeurde.

Die doorvoer van Russisch LNG ging voor 93 procent naar landen buiten de EU. Nochtans wil de Europese Commissie af van het gas uit Rusland, zeker als dat niet nodig is voor onze Europese bevoorradingszekerheid. Bij de overslag in Zeebrugge draait het om gas dat Rusland aan China en andere Aziatische landen verkoopt.

50 miljoen per jaar

Het belang van Zeebrugge in de wereldwijde LNG-handel van Rusland komt voort uit het contract van Fluxys met Yamal LNG. Dat is afgesloten in 2015, amper een jaar na de invasie van de Krim, en verzekert Fluxys nog tot 2040 van 50 miljoen euro inkomsten per jaar.

Fluxys zegt dat zijn terminal in Zeebrugge wettelijk iedereen moet toelaten om capaciteit te reserveren. “De wet laat tegen geen enkele klant discriminatie toe”, laat Fluxys weten in een mededeling. Vredesactie, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace willen dit vrijdag aankaarten tijdens een vergadering op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).