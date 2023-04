Garage Vandeputte investeert in een supersnelle laadpaal

Steven Vandeputte en Greet Festjens investeerden in een supersnelle laadpaal aan hun garagebedrijf.

Door het ondertekenen van het klimaatpact ambieert de gemeente om tegen 2030 anderhalf laadpunt te hebben per 100 inwoners. Dit betekent zo’n 375 laadpunten. Momenteel zijn er bijna 50 semi-publieke laadpunten in de gemeente. Dit aantal is aan het groeien, want in het paasweekend nam Garage Vandeputte een supersnelle laadpaal, met twee laadpunten in gebruik. “We willen mee zijn met de tijd. Door het automerk Ford dat we verkopen hebben we geen vraag daaromtrent gekregen, maar ze raden het wel aan”, begint Steven Vandeputte. “Het is er een van het type ‘Super Fast Charger’, wat betekent dat de auto’s veel sneller dan met een ‘gewone’ lader, opgeladen worden.”

Steven en Greet hebben wel even getwijfeld. “Het gaat om een grote investering. Niet alleen de paal kost geld, we moesten ook speciaal een hoogspanningscabine te plaatsen.”

Het succes van de laadpaal is volgens Steven te wijten aan de snelheid van het opladen. “De meeste mensen hebben zonnepanelen liggen. Ideaal om uw wagen mee op te laden, maar overdag is men op het werk. Men kan dan een thuisbatterij plaatsen, maar dit is zeker niet goedkoop. Hier kan men dan de auto in korte tijd opladen.” Steven en Greet merken wel op dat de paal enkel dient om volledig elektrische voertuigen op te laden. De techniek past niet voor hybride wagens. (GJZ)