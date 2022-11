Gaetane en Frédéric sluiten noodgedwongen drie cafés in Komen na torenhoge energiefactuur: “Geen uitweg mogelijk”

Een levenswerk vernietigd, met één simpele brief. Het is de harde realiteit voor heel wat handelaars, een realiteit die extra hard is voor Gaetane Boutez (38) en Frédéric De Priester (40). Door de torenhoge facturen die hun energieleverancier hen stuurde, zien ze geen andere optie dan hun 3 cafés te sluiten. “We moeten 10.000 pintjes per maand verkopen om enkel de elektriciteit in één van onze drie cafés te kunnen betalen. Hier is geen uitweg meer mogelijk!” Hun noodkreet gaat door merg en been.

Ze pompten hun volledige spaarcenten in hun droom: ondernemen in de horeca. Een eerste, florerende café groeide uit naar een tweede en zelfs een derde vestiging. Toen kwam de coronacrisis, een gruwelperiode die Gaetane en Frédéric net niet kopje onder duwde. Ze beten door, hielden het hoofd boven water maar werden dan getrakteerd op openbare werken die het verkeer van voor hun zaken weg hielden. “Van dag op dag vielen we terug op amper nog 20% van onze normale bezetting, enkel en alleen omdat de klanten niet meer tot bij ons raakten. Donkere wolken pakten zich samen boven onze zaken maar toch bleven we vechten, we bleven strijden om ook dit te overleven. En toen kwam die brief!”

Bijna 7.000 euro

Met ‘die brief’ verwijst het koppel naar een gepeperde elektriciteitsfactuur voor één van hun 3 cafés. “6924,29 euro, zo snel mogelijk te betalen. De grond zakte onder onze voeten weg toen we het bedrag zagen en heel even hoopten we nog op een schrijffout. Het gruwelijke is dat dit enkel en alleen de elektriciteit is voor 1 van onze 3 cafés. Op de facturen van onze andere zaken prijken ook dergelijke cijfers. Dit zijn ronduit onbetaalbare bedragen, waar moeten we dat geld halen?”

10.000 pintjes

Het koppel, dat het Vintage 66 Café, Café Le Centre en het café À l’hotel de Ville uitbaten, vroegen advies aan hun boekhouder en het antwoord werd meteen ook de genadeklap. “Om alleen nog maar elektriciteit te hebben in één van onze cafés moeten we maandelijks 10.000 pintjes verkopen. Je hoeft geen genie te zijn om te vatten dat dit onmogelijk te verwezenlijken is. We houden ook ons hart vast voor de factuur van het gasverbruik, eentje die we binnenkort wel in de brievenbus zullen ontvangen. Het verdict was dan ook glashelder: eind december sluiten we onze cafés en gaan we op zoek naar een job. We kunnen natuurlijk ook vroeger de handdoek in de ring gooien maar we willen op goede voet vertrekken en onze verplichtingen bij onze leveranciers nakomen. Ons levenswerk is op die manier in slechts enkele weken tijd compleet vernield en we staan er compleet machteloos tegenover.”

Gemeenteraad

De energiecrisis, die door velen als “de crisis te veel” wordt bestempeld, hakt er stevig op in. In Komen-Waasten alleen al sloten de afgelopen weken niet minder dan een tiental zaken de deuren, geruïneerd door de steeds maar stijgende energieprijzen. Bakkers, cafés en restaurants trekken de deuren definitief dicht en zelfs wereldspeler Beaulieu heeft een deel van het personeel verplicht hun vakantiedagen op te nemen. Komende maandag staat de energiecrisis op de agenda van de gemeenteraad, een raad die zonder twijfel erg geanimeerd zal verlopen.