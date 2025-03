Fluxys start werf voor Europese gas- en waterstofleiding

Lang de Havenrandweg-Zuid is de werfzone klaar voor de aanleg van een nieuwe leiding voor aardgas en waterstof van Zeebrugge naar Evergem. Deze verbinding van 53 kilometer is voor Fluxys de ‘missing link’ voor een hogere capaciteit naar het Belgische binnenland en Duitsland. Er wordt aan gewerkt tot het einde van het jaar.

Tijdelijke werfzone

Aan het kruispunt van de Havenrandweg-Zuid en de Koffieweg heeft een aannemer een tijdelijke werfzone van vierhonderd meter lang aangelegd. In de schaduw van de snelweg A11 liggen stapels buizen met een diameter van één meter klaar. “Het gaat om een tijdelijk opslag- en werkterrein voor het bouwen van een gas- en waterstofleiding tussen Zeebrugge en de regio Brussel. Het eerste deel van 44 kilometer tussen Desteldonk (Gent) en Opwijk (Brabant) werd in 2023-24 gerealiseerd. Nu volgt de ontbrekende 53 kilometer tussen Zeebrugge en Evergem”, zegt woordvoerder Tim De Vil van gasnetbeheerder Fluxys.

Zes gemeenten

De leiding zal grondgebied van Brugge, Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Lievegem en Evergem doorkruisen. Voor de ingebruikneming mikt Fluxys op het jaareinde. “Deze schakel is nodig voor het opvangen van het wegvallen van gasaanvoer uit Nederland, voor het bevoorraden van nieuwe elektriciteitscentrales die dit jaar in gebruik genomen worden en voor het aanhouden van de grote stromen aardgas die vanuit de zone Zeebrugge naar Duitsland sinds daar de kraan uit Rusland dichtgedraaid werd.”

Waterstofgas

Behalve bijkomende capaciteit om de aardgasbevoorrading van België en de buurlanden te verzekeren, zal de nieuwe leiding ook geschikt zijn voor waterstofgas. “Deze aanleg is een belangrijke stap in de strategie om van ons land een Europese draaischijf voor waterstof te maken. De leiding zal meteen geschikt zijn voor de molecules van morgen. Daardoor zullen we op het gepaste moment kunnen omschakelen zodat leveranciers waterstof als koolstofneutrale energiedrager op de markt kunnen brengen”, zegt De Vil. (RJ)