Fluxys en Britse National Gas willen waterstof uit de Noordzee ontsluiten voor het Europese vasteland

Gasnetbeheerder Fluxys België gaat met zijn Britse tegenhanger National Gas de voordelen onderzoeken van een waterstofverbinding tussen hun respectieve infrastructuur, om waterstof uit de Noordzee te ontsluiten voor het Europese vasteland. Dat blijkt uit een memorandum of understanding dat beide bedrijven donderdag ondertekenden op de Britse ambassade in Brussel.

Fluxys België en National Gas ondertekenden het memorandum voor het 25-jarige bestaan van de gas-interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en België.

Memorandum of understanding

Het memorandum, om de samenwerking rond decarboniseringsinfrastructuur te versterken en energiebronnen uit de Noordzee te benutten, werd ondertekend in het bijzijn van minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en de Britse minister voor Energie Andrew Bowie.

“In overeenstemming met het memorandum of understanding zullen Fluxys Belgium en National Gas de voordelen onderzoeken van een waterstofverbinding tussen hun respectieve infrastructuur om waterstof uit de Noordzee te ontsluiten voor het Europese vasteland.”

Gedeelde strategie

“Op basis van hun bestaande sterke band en een gedeelde strategie om een sleutelrol te spelen in de decarbonisering van de industrie en de maatschappij, zullen beide partners hun complementariteit, expertise en gemeenschappelijke visie combineren om grootschalig waterstofvervoer over lange afstanden te ontwikkelen”, klinkt het in het persbericht. Volgens de bedrijven gaan ze ook onderzoeken of ze hun samenwerking kunnen uitbreiden naar CO2-afvang.

Fluxys België ontwikkelt met het oog op de toekomst al grootschalige waterstof- en CO-corridors voor vervoer in en door ons land. Ondertussen startte National Gas in Groot-Brittannië Project Union op, om waterstrofproductiebronnen te verbinden met eindgebruikers in energie- en industriële sectoren. Ook is er Scottisch Cluster, een verzameling industriële infrastructuurprojecten voor CO2-afvang, -vervoer en -opslag.

Belangrijke stap

In het persbericht spreekt minister Van der Straeten van “een belangrijke stap voorwaarts in de cruciale waterstof- en CO2-infrastructuur”. “Het bevordert een samenwerkingssynergie die de landsgrenzen overstijgt en de unieke sterke punten van het Verenigd Koninkrijk en België integreert.”