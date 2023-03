Fastned opent zijn 19de snellaadstation bij shoppingcenter Quurne

Dinsdagnamiddag heeft Fastned zijn negentiende snellaadstation voor elektrische wagens geopend op de parking van het plaatselijke Jumbofiliaal gelegen aan de Ringlaan in Kuurne.

Het station telt drie laadzuilen, waaraan op hetzelfde moment telkens twee wagens kunnen geladen worden. Elke laadplaats is goed voor een maximale capaciteit van 300kWh en de mogelijkheid bestaat om dit later nog te verdubbelen. Het waren Tuur De Coninck, Country Manager van Fastned, Bruno Janssens, managing director van vastgoedontwikkelaar Quest for Property, de ontwikkelaar van de site, en Kuurns burgemeester Francis Benoit die de eer kregen om het nieuwe laadstation plechtig te openen en vervolgens een demosessie te geven.

“Ons snellaadstation is eigenlijk al operationeel van 27 december”, vertelt Tuur De Coninck. “Bestuurders van elektrische wagens vonden duidelijk sindsdien de weg ernaartoe gezien tot op heden voor een equivalent van 200.000 km werd geladen aan onze snellaadpalen. Elektrische rijders kunnen aan de nieuwe laadpalen in een kwartier tot 300 km bereik opladen met groene stroom van zon en wind.”

Quurne, een project van vastgoedontwikkelaar Quest For Property, wordt zo een belangrijke hub voor Fastned in het zuiden van de provincie. Naast het nieuw geopende snellaadstation in Kuurne heeft Fastned ook nog snellaadstations in de provincie West-Vlaanderen aan de luchthaven van Oostende en twee in Roeselare. Het snellaadstation van Quurne kon alvast rekenen op zowel de Belgische Benefic- als de Europese CPT-subsidie voor de plaatsing van snellaad-infrastructuur. Fastned is een Nederlands bedrijf dat nu beschikt over 250 laadstations verspreid over Europa. Tegen 2030 zouden dat er op termijn 1.000 moeten gaan worden. (BRU)