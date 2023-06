Fastned opent laadstation met vier laadpunten langs A10 in Zandvoorde: “Elektrisch rijden is de toekomst”

Fastned heeft dinsdag een tweede laadstation in Oostende, aan de afrit Zandvoorde op de A10, geopend. “Er zijn vier laadpunten maar dat aantal kan snel uitgebreid worden”, luidt het. Er werd een half miljoen euro geïnvesteerd.

“Een jaar geleden openden we op een bedrijventerrein in Roeselare al een laadstation en er komen er nog drie aan. We geven het in erfpacht want dat is voor veel bedrijven een fiscaal interessantere formule”, zegt Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale.

Tweede in Oostende

Voor Fastned is het, na een laadstation aan de luchthaven, het tweede in Oostende. “Dit station laadt op korte termijn veel energie zodat mensen op korte termijn hun weg kunnen voortzetten. In een 20-tal minuten kan hier tot 80 procent van de batterij opgeladen worden”, zegt Tuur De Coninck, verantwoordelijke van Fastned in ons land.

Voor Fastned is dit het 23ste laadstation in België. “Er is een stijgende vraag. Begin dit jaar waren er 100.000 elektrische wagens in ons land en tegen eind dit jaar wordt zelfs een verdubbeling verwacht. Mensen willen ook kunnen laden in de buurt van hun werk, zoals op het bedrijventerrein, of onderweg naar hun bestemming. De keuze vlak bij de op- en afrit in Zandvoorde was evident.”

Verschillende types aansluitingen

Er zijn vier laadpunten met telkens ook verschillende types aansluitingen voor de wagens. Er kan geladen worden tot 300 kW. Dat kost 69 cent per kWh. De tarieven worden maandelijks aangepast. Er kan betaald worden met bankkaart of creditcard en ook met de laadpassen kan men er terecht.

Schepen voor Ruimte en Wonen Kurt Claeys: “Elektrisch rijden is de toekomst. Met dit nieuwe snellaadstation maken we onze stad nog toegankelijker en bereikbaarder voor inwoners, werknemers en ook de vele bezoekers aan onze stad.”

Er werd 500.000 euro geïnvesteerd. Tuur De Coninck: “We monitoren het aantal wagens dat hier laadt. Van zodra er een bezetting is van 30 procent, breiden we uit zodat er geen wachttijden zijn. Op deze site kunnen we vrij snel nog vier laadpunten bijplaatsen.”