Extra zonnepanelen en windturbines op sportzone in Poperinge: “We zetten volop in op groene energie”

Stad Poperinge wil de gebruikte energie op de sportsite en bij de Technische dienst, lokaal en hernieuwbaar opwekken. Er komen extra zonnepanelen en twee middelgrote windturbines op de sportzone.

“Als alles vlot gaat, zijn de windmolens aan de zuidkant van de sportzone operationeel vanaf de zomer van 2024. De turbines hebben elk een nominaal elektrisch vermogen van 25 tot 30 kW. De maximale ashoogte is 24 meter en de maximale rotordiameter 18 meter”, zegt Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

Poperinge besliste vorige maand op de gemeenteraad om de sportsite elektrisch aan de Technische dienst te koppelen. Het energieverbruik van beide sites is complementair. Waar het verbruik van de Technische dienst in hoofdzaak overdag en op weekdagen is, ligt het zwaartepunt voor de sportzone eerder ’s avonds en in het weekend. De Provincie kende voor deze koppeling eerder al een subsidie van 100.000 euro toe.

Infovergaderingen in het najaar

De twee molens samen kunnen 140.000 KW-uur per jaar opwekken. Een gemiddeld gezin gebruikt 3.500 KW-uur per jaar. De twee nieuwe windmolens komen helemaal aan het einde van de sportzone tegen de Reningelstseweg, en kaderen ook in het windproject van PIO, het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten. PIO begeleidt overheden en publieke organisaties bij innovatieve aanbestedingsprojecten en co-financiert die tot 50%.

Het Vlaams Energiebedrijf begeleidt dit pilootproject ‘kleinschalige windmolens’ in Poperinge. De twee turbines worden een testcase voor kleine en middelgrote windturbines op sites in de buurt van stedelijk gebied. Het is niet alleen belangrijk om hinder door geluid en slagschaduw te beperken, ook veiligheid speelt op de site een extra grote rol. In het najaar moet duidelijk worden welke specifieke windmolens er komen. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden krijgen dan meer informatie.

Ook energie voor andere gebouwen

“Voor de windturbines inclusief voorbereidende werken, fundering, elektrische aansluiting en een deel van het onderhoud investeert Poperinge 437.000 euro. PIO financiert de helft daarvan. De voorbereidingen van het dossier startten in 2021. Sindsdien schommelen de energietarieven heel sterk. Volgens de huidige tarieven dalen de energiekosten voor de sportzone en de Technische dienst samen jaarlijks met 30.000 euro. De investering voor de windmolens is dan na ongeveer 15 jaar terugverdiend. Door de cofinanciering via PIO, blijft er voor Poperinge een terugverdientijd van een zevental jaar over”, aldus schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V).

De energie die de windmolens opwekken kan voor bijna 50% meteen gebruikt worden op de site. De overtollige energie wordt in andere stadsgebouwen ingezet. Op die manier zakt de energiefactuur nog en kort de terugverdientijd verder in.

Brede visie

“Op de site volgen nog meer duurzame projecten. Op de Technische dienst komen een 200-tal extra zonnepanelen, de volledige veldverlichting op de buitenterreinen wordt omgeschakeld naar led”, aldus schepen Klaas Verbeke.

Dit opvallende project kadert in een bredere visie van de stad om alternatieve energie op te wekken voor eigen gebouwen. “Er komen niet alleen extra zonnepanelen bij de Technische dienst, maar ook bij OC De Bollaard in Watou. Daarmee gaat Poperinge richting 1.000 zonnepanelen op het stedelijk patrimonium. De windmolens werken aanvullend op deze zonnepanelen en zorgen permanent voor extra groene energie op de site zelf, maar via energiedelen ook voor andere stedelijke infrastructuur. Voor de verbinding wordt gebruik gemaakt van het bestaande net, zodat er geen bijkomende hinder zal zijn voor de omwonenden”, besluit schepen Ben Desmyter.

Het punt wordt maandag behandeld tijdens de geheime zitting van het AGB De Kouter, na de gemeenteraad.