Europese leiders ontmoeten elkaar op top in Fort Napoleon

Op 24 april wordt in Oostende een Europese top georganiseerd. Ons land neemt het voortouw in de organisatie van de top rond windmolenenergie. “Oostende is één van de leiders op het vlak van offshore windenergie”, reageert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), die om meerdere redenen tevreden is dat voor Oostende gekozen wordt.

Verschillende stads- en veiligheidsdiensten bereiden momenteel in het grootste geheim een Europese top voor op maandag 24 april in Oostende. Die vindt plaats op de Oosteroever en is meteen de belangrijkste bijeenkomst in de badstad van de voorbije decennia. De top komt er in navolging van de top in het Deense Esbjerg, ook een havenstad met 70.000 inwoners. Daar kwamen de EU-leiders in mei 2022 overeen om vele zeilen bij te zetten inzake offshore-windenergie: de deelnemende landen (rond de Noordzee) beslisten om meer samen te werken rond offshore windenergie. Die afspraken worden op de komende top verder uitgewerkt.

De top rond offshore-energie is overigens een mooie aanloop naar het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2024. De laatste grote ‘top’ in Oostende dateert van maart 2004, toen hier de Belgische ministers een weekend neerstreken in Raversijde om te praten over sociale zaken. Deze Europese top is de grootste voor de badstad in decennia.

Europese toppers

Regeringsleiders en hun bevoegde ministers van Nederland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland zullen aanwezig zijn. Normaal zakken dus ook kleppers als de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Britse premier Rishi Sunak af naar de Stad aan Zee. Voor ons land gaat het om premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Centrale locatie voor de ontmoetingen is de haven van Oostende, waar er een bezoek gebracht wordt en de eigenlijke top zal plaatsvinden in congrestenten. Daar vinden ook de officiële ceremonies plaats. ‘s Avonds volgt een diner in het Fort Napoleon. Ook Duin en Zee zal betrokken worden in het geheel, wellicht voor de vele journalisten van over heel Europa die de top zullen volgen.

Oostende en offshore

Bart Tommelein bevestigt het nieuws: “Als burgemeester en pleitbezorger van hernieuwbare energie ben ik daar uiteraard erg tevreden mee. Het is op verzoek van de premier dat de top in Oostende zal plaatsvinden en daar ben ik blij om. Samen met mijn kabinet wordt dit nu georganiseerd. Oostende zal zijn volledige medewerking verlenen en een werkgroep zocht de juiste locatie en mogelijkheden. Politie- en veiligheidsdiensten bereiden dit nu volop voor, want alles moet zwaar beveiligd worden. Deze top is erg belangrijk voor de uitstraling van de hele regio, de economie en de horeca-sector.”

Burgemeester Bart Tommelein. © Peter Maenhoudt

Hij wijst op het belang van de offshore-energiewinning voor Oostende. “Onze stad is het centrum van de blauwe Energie. We hebben daarin een pioniersrol, mede dankzij mijn voorganger Johan Vande Lanotte (Vooruit). Hij was ook minister van de Noordzee en het beleid werd door mij en ministers Van der Straeten en Van Quickenborne verder gezet. Toch is dit niet enkel een Oostends verhaal, maar van de hele regio. Er is in Oostende onvoldoende plaats om iedereen te huisvesten die straks in de Blauwe economie komt werken.”

Hele regio

Tommelein wijst op de unieke positie die de stad inneemt: “We zijn een centrale locatie in de hele zone. Het vermogen van de windmolens die vandaag op de Noordzee staan, hebben het equivalent van twee kerncentrales en er komen tegen 2030 nog een pak windmolens bij. Die worden cruciaal in de energiebevoorrading voor ons land. Het gaat hier immers om eigen energie en niet om invoer.”

“Het is misschien onvoldoende geweten, maar Oostende is één van de leiders op het vlak van offshore-windenergie in Europa. Ons land heeft ook jaren in de top drie gestaan van landen die het meest en snelst zouden omschakelen naar windenergie. Ik herinner me dat er toen heel wat tegenstand en negatieve reacties waren, maar onze pioniersrol van destijds werpt nu zijn vruchten af. We hebben expertise en knowhow en iedereen erkent dat Oostende een belangrijke rol speelt in de ‘Flanders Windvalley’. Ook in het Europese verhaal speelt Oostende mee: we worden steeds meer een middelpunt voor bouw en onderhoud van de windmolens. Die zal zich ontwikkelen in de Oostendse haven.”

(Edwin Fontaine)