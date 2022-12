Europa trekt 100 miljoen euro uit voor energie-eiland op 45 km voor onze kust

De federale regering en netbeheerder Elia hebben woensdag een protocol ondertekend voor een Europese subsidie van bijna 100 miljoen euro voor het Prinses Elisabeth Eiland, het energie-eiland in de Noordzee dat offshore wind moet ontsluiten. De totale kostprijs van het project bedraagt 450 miljoen euro.

Elia zal met de financiële ondersteuning, die afkomstig is uit het Europees corona-herstelfonds, de bassistructuur van het eiland bouwen. De werken starten in 2024 en moeten tegen 31 augustus 2026 rond zijn.

450 miljoen euro

Boven de waterlijn is de basisstructuur 5 hectare, of ongeveer 7 grote voetbalvelden, en ze bestaat uit betonnen caissons die opgevuld worden met zand. De subsidie wordt in schijven uitbetaald naarmate Elia vooraf bepaalde mijlpalen bereikt, zoals het voltooien van het design. Nadien start de installatie van de hoogspanningsinfrastructuur.

De subsidie is goed voor 99,7 miljoen euro, maar de totale kostprijs bedraagt 450 miljoen euro. De resterende 350 miljoen euro komt uit het investeringsbudget van Elia, zei minister van Energie Tinne Van der Straeten bij de ondertekening.

Transmissie-infrastructuur

Het artificiële eiland, het eerste in zijn soort, komt op een 45-tal kilometer voor de Belgische kust. Het zal bijna uitsluitend transmissie-infrastructuur huisvesten, onder meer om de windenergie van de tweede offshore windzone, die een maximumcapaciteit van 3,5 gigawatt heeft, aan land te helpen.

Op termijn moet het eiland ook dienen als hub voor nieuwe interconnectoren met Groot-Brittannië en Denemarken. De interconnectoren, of onderzeese hoogspanningslijnen, zorgen voor stroomuitwisseling tussen landen, maar zijn ook verbonden met grote offshore windparken in de Noordzee.

Energieonafhankelijkheid

“Dankzij het energie-eiland versterken we onze energieonafhankelijkheid, verlagen we onze facturen en verminderen we de CO2-uitstoot”, zegt minister Van der Straeten in een persbericht over de ondertekening van het protocol, waarbij ook staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine (PS) en het hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, Stefaan de Rynck, aanwezig waren. “Het Belgische energie-eiland is een nieuwe stap in de realisatie van de energietransitie”, zegt Chris Peeters, CEO van Elia, van zijn kant.

Van de Europese subsidies gaat 1 miljoen euro naar bijkomende projecten rond biodiversiteit. Daarvoor wordt nog een oproep gelanceerd. Elia werkt bovendien samen met een groep experten aan ingrepen en aanpassingen in het design om de impact van het eiland op het mariene milieu te beperken, klinkt het.

De overheid organiseert de ontwikkeling van de toekomstige windparken via tenders. De aansluiting ervan op het Elia-net hangt samen met de ingebruikname van netversterkingsprojecten op land, met name de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut. “Elia streeft naar volledige aansluitingscapaciteit tegen 2030”, zegt Elia in het persbericht.