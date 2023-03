Ensor Tower II in Oostende is eerste gebouw dat op Warmtenet Oosteroever wordt aangesloten

Het nieuwbouwproject Ensor Tower II op Oosteroever in Oostende is vanaf nu aangesloten op het Warmtenet Oosteroever en dat betekent dat 97 appartementen vanaf nu duurzaam zullen verwarmen. Een mijlpaal, volgens Groep Versluys. “Gunstig voor de EPC-waarde en voor de portefeuille”, klinkt het.

De Ensor Tower II is momenteel nog in aanbouw, maar binnenkort kunnen de 97 eigenaars van de appartementen dus genieten van groene warmte. Een aansluiting op het Warmtenet maakt bewoners minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie. Er is geen verwarmingsketel meer nodig en ook een boiler is overbodig geworden. “Een serieuze investering”, zegt Peter De Decker van Groep Versluys. “Op zich lijkt de installatie klein, maar er is onder de grond en achterliggend uiteraard een veel groter netwerk gerealiseerd. Een aansluiting op het Warmtenet heeft voor bewoners vooral voordelen. De waarde van het eigendom neemt toe, want de EPC-waarde stijgt. Maar dat is niet alles: we hebben onze contracten zo onderhandeld dat de warmteprijs die aan de klant wordt gefactureerd, altijd lager zal zijn dan de laagste prijs op de markt.”

Er volgen er nog

De Ensor Tower II is het eerste gebouw dat aangesloten wordt op het Warmtenet Oosteroever, maar er komen er nog. We zijn al een aantal jaren bezig met de transitie naar groene energie in onze Versluys projecten”, klinkt het bij Bart Versluys, CEO van Versluys Groep. “De Ensor Towers zijn een van ons meest in het oog springende realisaties en als alles goed gaat zullen er op korte termijn nog enkele gebouwen worden aangesloten op het Warmtenet. Het gaat om de nieuwe realisaties: Trinity, Dock 5 en Admiral. We streven er bovendien ook naar om ook de reeds opgeleverde Ensor Tower I op termijn aan te sluiten op het Warmtenet.”

Klimaatplan

De bewuste vergroening maakt deel uit van een groter klimaatplan bij de bouwgroep. “Het is een transitie die stap per stap zal verlopen”, vervolgt Versluys. “De komende jaren zullen we, samen met Beauvent, intensiever gaan samenwerken en dat zal een enorme boost geven aan de duurzame en groene energietransitie in verschillende nieuwbouwprojecten. Door het Warmtenet wordt minder schadelijke CO2-uitstoten. Groene energie is bovendien een onuitputtelijke bron.”

Volgens De Decker is 99 procent van de bewoners mee met het groene verhaal. “Men beseft dat duurzame energie de toekomst is en dat we zo minder afhankelijk worden van andere bronnen. Men weet dat het niet duurder is dan klassieke oplossingen”, aldus De Decker.