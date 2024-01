Enorme belangstelling op infonamiddag over gevelscans

De gemeente deed een beroep op de thermocar van Energiehuis WVI om de voorgevels van alle woningen op het grondgebied met een warmtecamera te scannen. Alle Oostrozebeekse woningen werden eind december 2022 gescand. Om de bevolking te informeren over de resultaten van deze scanbeurt werd onlangs een infovergadering gegeven in het dienstencentrum ’t Tjuf.

Tijdens de infosessie werd door Jeroen Verbeke van WVI toelichting gegeven over zichtbare energieverliezen op basis van een warmtefoto. Nadien konden geïnteresseerden een afspraak maken om meer toelichting te krijgen bij de warmtefoto van hun eigen woning. Volgens Jeroen Verbeke werden in Oostrozebeke 3.900 woningen gescand. “Tijdens de maand februari kunnen de eigenaars van elke woning meer uitleg krijgen over de gemaakte foto van hun woning en kan er een gesprek vastgelegd worden via het thermoloket. In één nacht werden 150 km aan straten gescand met een infraroodcamera en die geven het energieverlies aan van elke woning. De eigenaars van de woning die van plan zijn daar iets aan te doen kunnen via de gemaakte foto verbeteringen aanbrengen aan hun woningen.

Vochtproblemen

In zijn toelichting wees spreker Jeroen Verbeke ook op andere oorzaken die kunnen leiden tot een groot verbruik aan energie. Zo wees hij de aanwezigen op het belang van de juiste energieleverancier. Het thermoloket wil de inwoners helpen om ervoor te zorgen dat hun energiefactuur vermindert door adviezen te verstrekken welke ingrepen er aan de woning kunnen gedaan worden om energieverliezen te beperken. Na de uiteenzetting kwamen er vrij veel vragen uit het publiek. Die vragen gingen meestal over het gebruik van de juiste isolatie, de juiste beglazing, maar ook over het feit dat isolatie zorgt voor condens op koude plaatsen in de woning. Volgens de spreker zijn vochtproblemen alleen weg te werken wanneer isoleren gepaard gaat met ventileren, wat betekent dat elke ingreep zorgt voor een serieuze financiële kost. (CLY)