Nabij het kruispunt van de Stampkotstraat en Hogeschuurstraat in Staden kwamen dinsdagnamiddag enkele kabels lager over het wegdek te liggen.

Of dit door de wind of door een voorbijrijdende vrachtwagen veroorzaakt is, is momenteel onduidelijk. Een bewoner die vlakbij woont merkte onmiddellijk dat hij geen elektriciteit in huis had. De brandweer werd opgeroepen om de omgeving van het voorval te beveiligen. Fluvius werd ook op de hoogte gebracht van de elektriciteitsproblemen.