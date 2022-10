Energiezuinige ijspiste en extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in Knokke-Heist

Op de infobeurs “Slim Leven, meer met minder” die de gemeente in ‘t Verzet organiseerde, kon iedereen reeds op een praktische manier gratis tips krijgen om duur- en spaarzaam om te gaan met energie en water. Naast dit bewustmakingsevent voor de bevolking, neemt het gemeentebestuur ook zelf in de eerstkomende maanden bijkomende maatregelen om de energiefacturen binnen de perken te houden. Er komt onder andere led-kerstverlichting en de ijspiste opent de deuren op een extra zuinige manier.

Conform de federale maatregelen is de verwarming in alle gemeentelijke gebouwen reeds teruggebracht naar maximum 19 graden. Het schepencollege heeft principieel beslist om in samenspraak met de politie en Fluvius de openbare verlichting in een aantal straten te doven tussen 23 en 5 uur.

Daarnaast worden alle verwarmingssystemen en productie van sanitair warm water kritisch bekeken en waar nodig bijgestuurd, aangepast of vervangen. Verder zijn er dossiers opgestart om op tien bijkomende gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Er is een masterplan in opmaak voor de verLEDding van de huidige verlichting van de sportvelden. Er komt een sensibiliseringsactie waarbij organisatoren van evenementen mee financieel verantwoordelijk worden gemaakt voor de energiekosten die ze teweegbrengen. Op de digitale watertellers worden de alarmen verscherpt om lekken vlugger te detecteren en zo onnodige kosten te vermijden.

Het managementteam heeft opdracht gekregen om de openingsuren en dienstverlening van de diverse diensten kritisch te bekijken in functie van energiebesparing. Elk dossier dat aan het college wordt voorgelegd, wordt binnenkort onderworpen aan een ‘duurzaamheidstoets’ zodat ook het interne bewustwordingsproces bij mandatarissen en ambtenaren intern wordt aangewakkerd binnen de organisatie.

Ecologische gezelligheid met led-kerstverlichting en energiezuinige ijspiste

Dit jaar worden geen monumentale lichtsculpturen voor het lichtkunstfestival Light Art opgesteld. In de plaats komt er een uitgebreide kerstverlichting met spaarzame lichtemitterende diodes (LED’s).

Vanaf vrijdag 2 december opent ook de ijspiste zijn deuren, maar dan wel op een extra energiezuinige manier. De vzw Icetime is trouwens al lang bezig met de verduurzaming van dit project. Dankzij diverse technieken verbruikte de installatie al 35% minder energie dan vier jaar geleden. Door bijkomende maatregelen mikt men dit jaar zelfs op 60% minder energiekosten in vergelijking met 2021.

“Zo zal de overkapping over de schaatsbaan dit jaar volledig afgesloten zijn om koudeverlies zoveel mogelijk te beperken”, aldus uitbater Alain Dagraed. “De koelvloeistof die nodig is om water in ijs om te zetten, wordt dit keer vooraf gekoeld in een bestaande voorziening. Hierdoor kan het piekverbruik tijdens de opstart van de ijspiste aanzienlijk gereduceerd worden. De dikte van het ijs zal ook 2 cm dunner zijn (12 i.p.v. 14 cm). Het bargedeelte wordt ondergebracht in een aparte ruimte en is niet langer voorzien van elektrische verwarmingselementen. Alle verlichtingsarmaturen zijn uitgerust met LED-lampen.”

Gratis schaatsbeurt!

De vzw Icetime komt dit jaar voor 50% tussen in de totale energiekosten. De andere helft van het energieverbruik blijft ten laste van de gemeente. Goed nieuws ook voor alle Knokke-Heistse scholen die zelf kampen met hoge energiekosten: de vzw Icetime biedt de leerlingen vanaf het derde tot het 6de leerjaar scholen dit jaar een gratis schaatsbeurt aan.