Energiehuis Oostende viert 15-jarig bestaan en blikt terug op realisaties

Energiehuis Oostende mag al 15 kaarsjes uitblazen. Sinds de oprichting in 2007 speelt Energiehuis Oostende een belangrijke rol in de bevordering van hernieuwbare energie, energiebesparing, bestrijding energiearmoede en bewustwording in de Oostendse gemeenschap.

Energiehuis Oostende is uitgegroeid tot een gewaardeerde partner en adviseur op het gebied van energietransitie en -bewustwording, zowel voor particulieren als voor bedrijven en organisaties.“Een belangrijke rol voor Energiehuis Oostende is om de energie-efficiëntie in Oostende te verhogen en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Door het stimuleren van bewustwording en het verstrekken van praktische informatie worden eigenaars, huurders en ondernemers aangemoedigd om duurzame stappen te zetten”, legt Silke Beirens, schepen van mens en milieu en voorzitter Raad van Bestuur Energiehuis Oostende, uit.

Naast de oprichting van het Energiehuis in 2007, was de ontwikkeling van het Klimaatplan Leefbaar Oostende in 2021 een belangrijke stap in het stedelijke klimaatbeleid. “Hierdoor verdrievoudigden de werkingsmiddelen om de energiedoelstellingen te bereiken. Daardoor ging het aantal werknemers bij Energiehuis Oostende sterk omhoog. We streven ernaar dat elke inwoner en elk bedrijf toegang heeft tot de nodige tools en kennis om duurzame keuzes te maken”, vult Bart Van Camp, directeur Energiehuis Oostende, aan.

Realisaties en projecten

Gedurende de afgelopen 15 jaar zette Energiehuis Oostende zijn schouders onder talloze projecten. “Zo speelt Energiehuis Oostende een belangrijke rol in het vergroten van het bewustzijn over energiebesparing en energietransitie. Met infomomenten, lezingen en campagnes informeren en inspireren we de Oostendse gemeenschap om duurzame keuzes te maken. Energiehuis Oostende werkt ook samen met sociale diensten en partners om energiebesparende maatregelen te implementeren bij burgers met een bescheiden inkomen”, licht Van Camp nog toe.

Energiescans vormen een essentieel onderdeel van de dienstverlening van Energiehuis Oostende. “Hierdoor kregen al duizenden huiseigenaren en bedrijven deskundig advies om de energie-efficiëntie van hun woning te verbeteren. We geven mensen die het energieverbruik van hun woning willen verminderen ook onafhankelijk renovatieadvies over hoe die renovatie op een duurzame wijze kan gebeuren. Naast de adviserende rol biedt Energiehuis Oostende inwoners en ondernemers volledige begeleiding bij renovaties en verbouwingen aan je woning energiezuinig te renoveren te maken.”

Als laatste op het lange lijstje staan ook verschillende zonne-energieprojecten waaronder de installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen, maar ook groepsaankopen. Er werd ook een plan uitgerold om stadgebouwen tegen 2040 klimaatneutraal te maken.